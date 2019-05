«Els grans projectes i canvis per a Puigcerdà sempre els ha fet ERC»

El candidat d'ERC afronta les eleccions amb una gran desigualtat a la sala de plens i la il·lusió de liderar un nou equip de treball.

Què l'ha motivat a fer el pas cap a la primera línia política?

Després d'ocupar el lloc de regidor de Raimon Ribas a l'Ajuntament, no em pensava que la gent m'insistiria per continuar. Al final, entre els uns i els altres em van fer decidir, per bé que em va costar molt perquè fa un any, crec, que he pres les decisions més importants de la meva vida, ja que també vaig deixar la feina, perquè veia que on era no m'acabava de sentir bé tot i que tenia una bona remuneració; necessitava aclarir el meu cap. En aquest temps va ser també quan em van proposar de substituir el Raimon. Va ser una decisió molt meditada perquè jo soc dels que consideren que a aquest nivell polític tothom hi hauria de passar. Agafant aquesta responsabilitat la gent sabria el que li costa, a un municipi, tirar endavant.

Quin és el seu somni laboral de futur?

Obrir un petit restaurantet per cuinar per als amics. D'aquí a uns anys. Cuinar és una activitat en la qual em sento bé i quan ho feia per als amics tothom deia que li agradava molt.

En aquests mesos que fa que és a la política local, ja ha pogut penedir-se'n o n'està satisfet?

De moment, no m'ha decebut. Estem actius des del desembre i no he tingut temps, encara, tot i que hi ha gent que em pregunta si ja sé on m'he ficat. De moment, de por no me'n fa. Respecte sí.

Li han sortit enemics a la vila?

No, al contrari. Hi ha gent que m'ha dit que el fet de ser en la política local m'obrirà altres portes, no laborals sinó de noves amistats i gent que confia en mi.

Parteixen d'un grup municipal amb un sol regidor, quines expectatives electorals es plantegen tenint en compte la pujada d'ERC al país i a la comarca?

Bé, quan ets a baix de tot qualsevol millora serà benvinguda. Jo no soc bo fent números, però si mirem els anteriors comicis, crec que una franja de tres o quatre regidors és pràcticament segura. Ara dependrà que sapiguem explicar el nostre projecte i que la gent ens faci confiança i ens porti més amunt. Però ja l'hi dic, venint d'on venim, qualsevol resultat serà per millorar.

Quines són per a vostè les principals mancances de Puigcerdà?

Home, està clar que per a Puigcerdà seria important desestacionalitzar el comerç i el turisme. Les polítiques que s'han portat a terme des de sempre han estat enfocades cap al turisme i la segona residència, i nosaltres ja vam dir en les anteriors eleccions que aquest és un model caducat i obsolet. Amb aquest model no hi ha manera, sobretot per a la gent que té negocis amb treballadors a càrrec seu. Han de permetre viure a les seves famílies i les dels seus treballadors amb una feina concentrada en tres dies. Ens preocupa que els ajuntaments no s'adonin d'això. De fet, aquest és el principal motiu pel qual som aquí, per mirar de girar aquesta tendència.

I com proposen fer-ho?

El que fa falta és potenciar la Cerdanya entre setmana. Els que venen els caps de setmana ja no els hem de convèncer, hem d'anar més enllà per portar turisme d'entre setmana com ara esportistes. Hi ha operadors turístics que porten esportistes o clients amb gran poder adquisitiu, que munten paquets de quinze dies per als seus treballadors o empreses. Ens hem de donar a conèixer en aquest sentit. També hem de potenciar el turisme gastronòmic. Aquí no tan sols hi ha bons restaurants i restauradors sinó que, a més, també tenim bons productors agroalimentaris. Hem de potenciar tot això amb turisme gastronòmic. I també hem d'organitzar esdeveniments internacionals que portin gent d'arreu. Per una altra banda, un dels nostres principals punts del programa és portar estudis universitaris. Nosaltres ja hem començat a parlar amb una facultat relacionada amb el món sociosanitari i amb una empresa que estaria disposada a donar suport a aquesta iniciativa. Això ens permetria portar el món universitari a Puigcerdà i donaria molta vida amb els estudiants i els docents. La idea és, a més, que això vagi més enllà. També hauríem de potenciar més els estudis de graus superiors que complementin els estudis que ja es fan, que estan molt bé. Creiem que això crearia molta sinergia amb l'hospital transfronterer. També podríem signar un acord amb l'hospital d'Andorra per crear aquí un cercle que aportés gent i vida entre setmana.

Veu resolta a grans trets la necessitat d'equipaments i la gestió de la via pública?

Aquí el principal problema, i així ens ho diu la gent, és la falta de manteniment, o manteniment zero, en alguns carrers. Ara ens costarà molts més diners arreglar-los. En l'àmbit de mobilitat, sóm a dalt d'un turó i és una qüestió difícil, però per a nosaltres l'aparcament ara no és una prioritat, una de les nostres prioritats és fer una xarxa de transport públic més activa i coordinada amb el sector del taxi. Hem d'intentar posar en marxa un projecte mixt amb busos i taxis.

Creu que l'Ajuntament ha oblidat alguns carrers...

Això és el que diu molta gent, que es queixa que s'han fet molts esforços al centre però que en altres car-rers, als barris i als nuclis agregats, es veuen abandonats. La nostra idea és equilibrar-ho. També apostem per la recollida selectiva de residus i la implantació del porta a porta. No pot ser que siguem els últims en aquest àmbit. Per això Puigcerdà necessita gent nova que porti a terme projectes com aquest.

Els ha costat gaire fer l'equip electoral?

És un equip del qual estic molt orgullós per dos motius. Al principi, la gent deia que havia d'agafar gent coneguda perquè aportessin vots, però després m'he adonat que és més important envoltar-me de gent que vol treballar. Estic content perquè és un equip que té una gran capacitat de treball. Se'ns diu que no tenim gaire experiència, però tenim ganes de treballar i visió de futur. També tenim un nexe d'unió amb la gent del Planella i els que han fet tota la vida els grans canvis a Puigcerdà. De l'equip anterior queden quatre membres i dos són de reserva, la resta és gent nova.

A Puigcerdà manquen serveis?

En l'àmbit dels equipaments estem realment bé, simplement ens falta un manteniment com Déu mana. Tret del transport públic, pel que fa a equipaments estem bé.

Quin posicionament tenen respecte als Jocs Olímpics d'Hivern?

Ens han vingut amb el discurs que això serà la panacea per dinamitzar la comarca però a la gent d'aquí ningú no ens ha preguntat res. Ens han de tenir en compte. Els Jocs sí, però no a qualsevol preu.

Com demanaria el vot al vilatà que no el coneix gaire i veu l'Ajuntament amb una certa inèrcia?

Creiem que Puigcerdà necessita un canvi, i nosaltres tenim molta il·lusió i portem idees noves, ambicioses però realistes, que permetran fer un gir a la vila.