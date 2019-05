L'acte central de JxManresa ven Junyent com el candidat amb més lideratge

Lideratge i líder són les dues paraules que es van sentir més, ahir al vespre, a l'acte central de campanya de Junts per Manresa a la Plana de l'Om. Valentí Ju-nyent, a qui es referien, va estar acompanyat, entre d'altres, pel president Artur Mas, que va aconseguir escalfar una mica els ànims dels assistents al final del seu discurs quan, a banda de demanar el vot per a Junyent, també ho va fer per a Carles Puigdemont a les europees.

La vetllada, que va començar molt puntual, a 2/4 de 8 del vespre, va transcorrer a ritme de creuer en un escenari situat al mig de la Plana de l'Om, amb 300 cadires repartides en tres de les quatre bandes que no es van acabar d'omplir, si bé també hi havia força gent dreta, i un piano al damunt on el cantant Salva Racero, acompanyat per la pianista Laura Andrés, va interpretar tres temes. Entre el públic no hi van faltar l'exalcalde Juli Sanclimens i els exregidors Alexis Serra i Toni Llobet. En la seva intervenció, Junyent va recordar el militant Josep de Puig, mort el cap de setmana passat de manera sobtada.

David Bonvehí, president del PDeCAT, va obrir el foc. Va ser el primer a posar en relleu el lideratge de Junyent, juntament amb el fet que «té un gran equip» i «té projecte». També en va destacar el seu «independentisme». Després de la projecció a la pantalla que acompanyava l'escenari d'un missatge del president Puigdemont, va ser el torn de Joan Calmet, l'únic regidor que es manté a la llista de Junyent, que va presentar els punts forts de la candidatura. Per referir-se al primer, el de la «credibilitat», va utilitzar la metàfora que quan Junyent va arribar a l'alcaldia, l'Ajuntament era un cotxe averiat i sense benzina i que, vuit anys després, està arreglat. Va defensar que és de justícia que qui condueixi ara aquest cotxe sigui qui l'ha reparat. No es va oblidar d'insistir en el lideratge de Junyent, cosa que també va fer l'expresidenta de la Diputació de Barcelona, que va explicar que si «fos l'alcalde de Barcelona, el bunyol de les Glòries ja estaria arreglat».

Núria Masgrau, número dos a la llista de JuntsxManresa, es va presentar a ella i al projecte que defensa la candidatura mentre passejava per l'escenari. El Tornarem de Lax'n'Busto cantat per Racero, va donar pas a Junyent, que va insistir en la metàfora del cotxe arreglat. «Ara tenim combustible i no el podem malbaratar». Amb una abraçada va cedir l'escenari i el faristol a Mas, que va avisar que diumenge «es tracta de guanyar i de guanyar bé i no justet perquè serà una derrota».

Va assegurar que quan mira als contrincants de Junyent «veig candidats i quan veig al Valentí veig l'alcalde de Manresa». En va destacar la valentia en moments de dificultat i s'hi va referir com un «corcó», dels que «fan bé la seva feina, truquen cada dia i no abaixen la guàrdia». Com no podia ser d'altra manera, també en va fer lluir el lideratge insistint en la importància d'aconseguir una victòria clara «perquè no hi hagi invents a Manresa com en altres èpoques». Més lluny, amb tots els participants i membres de la llista de Junts per Manresa a dalt de l'escenari cantant, va cloure l'acte després d'una hora i quart.