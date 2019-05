La llista de 9Castellnou critica l'alcalde i candidat d'ERC per anuncis d'obres en campanya

Lloc on es vol fer el futur centre de dia per a Gent gran a Castellnou

La candidata a l'alcaldia per Castellnou de Bages, Inma Torralba, i el seu equip, 9Castellnou, han criticat l'actual alcalde i candidat d'ERC, Domènec Òrrit, per la supoada "manipulació informativa" a l'hora de donar a conèixer en les darreres setmanes que es farà un Centre d'Alt Rendiment per a futurs pilots de moto a Castellnou i un centre de dia per a gent gran. Inma Torralba, que lidera la candidatura adscrita al PSC, ha trencat "el silenci" que havia mantingut fins ara, malgrat la proximitat de les eleccions municipals, i ha manifesta que ella i el seu grup estat "indignats". "Els mateixos veïns i veïnes -ha afegit- m'han demanat que trenqui el silenci" i explica que "el poble està cansat de la fragmentació que ha ocasionat l'alcaldia de Domènec Òrrit; no podem tolerar l'engany i la manipulació; tots som veïns/es i tenim el dret a la informació verídica i objectiva".

Òrrit ha anunciat en els darrers dies la construcció a Castellnou d'un Centre d'Alt Rendiment que impulsa la fundació de capital anglès Truth Racing, L'adquisició de diverses finques és el pas previ per construir aquest centre que tindria una part de residència i que estaria pensat per formar uns 25 futurs pilots, segons l'alcalde de Castellnou. I dimecres va anunciar un segon projecte, la construcció d'un centre de dia per a gent gran, que encara no té data, però que des d'aquesta setmana (el dia 23) té signat un protocol de col·laboració entre el conseller de Treball i Afers Socials,Chakir El Homrani, ​al qual ha tingut accés aquest diari. Aquesta document, al qual ha tingut accés aquest diari, fixa quin tipus de c​entre de dia seria (Servei d'Atenció Integral a la gent gran en l'àmbit rural -SAIAR), el nom que rebria (l'Espígol), el nombre de places (25) i el nombre de places subvencionades (29). Segons els comptes de l'acord, que adverteix que són xifres orientatives, l'Ajuntament percebria 491 euros al mes per a cadascuna d'aquests 20 places, que al cap de l'any series 117.840 euros. Els serveis assistencials que s'ofereixen en un centre com el que planteja aquest preacord suposa tenir una despesa per persona atesa a l'entorn dels 700 euros. L'Ajuntament hauria de fer front a aquesta diferència.

La candidatura acusa Òrrit de penjar-se medalles de projectes "utilitzamt el nom de l'Ajuntament". Fa referència al Centre d'Alt Rendiment, que 9Caastellnou manté que els primers contactes es van fer en l'etapa d'alcaldia del socialista Francesc Martínez, i que Òrrit manté que s'ha gestat en el període en que ell ha estat alcalde.

Inma Torralba ,com a Regidora a l'oposició ,va demanar, mitjançant instància el passat mes de febrer, la documentació pertinent a aquest Centre de Dia i fins a data d'avui "no ha rebut cap tipus d'informació al respecte".

Torralba també ha explicat que "aquest mateix mes de maig, hi ha hagut un enfrontament amb alguns membres de l'actual govern de l'Ajuntament i un veí de Castellnou, ja que van utilitzar la seva fotografia sense permís, ni dret per a la publicitat d'ERC ,en campanya electoral". Aquest veí va manifestar la seva disconformitat a membres d' ERC i va ser increpat i insultat per alguns veïns del poble". "Els veïns i veïnes de Castellnou -afirma Torralba- estan esgotats de manipulació i etiquetes; som un poble petit; això no havia passat mai i m'entristeix veure el meu poble classejat".

Torralba també ha posat sobre la taula que la voluntat de transformar el bar del Centre cívic, el bar-restaurant El Serrat, pot causar perjudicis als actuals gestors i afirmen que "el tancament del bar actual de la Piscina està en mans d'advocats".