Manresa En Comú es mostra disposada a pactar amb les forces d'esquerra

Manresa En Comú considera que és l'única candidatura que pot garantir un govern d'esquerres a la ciutat «perquè podem i volem establir aliances amb altres esquerres» per fer front a les opcions més conservadores.

La candidata a l'alcaldia, Ana Querol, ha rebut aquest dijous el suport del diputat al Parlament per Catalunya En Comú Marc Parés, que ha demanat ser «decisius en la conformació d'un govern progressista a la ciutat».

Querol ha declarat que Esquerra «sembla còmode en el paper de subsidiarietat respecte Junts per Catalunya i veta el PSC des del primer dia». De la CUP, a la candidatura de Fem Manresa, ha assegurat que en cap debat no ha deixat clara la seva aposta per sumar amb les altres esquerres «i es manté en la temptació de tornar, altra vegada, a deixar en mans de la dreta el govern».

Davant aquest panorama Querol ha afirmat que «només hi ha una veu que no veta les altres formacions d'esquerra», i que a Manresa «ja toca un govern del canvi que posi al centre les necessitats de la gent comuna». Segons la candidata sense un bon resultat dels Comuns això no serà possible «vist el que hem vist» durant la campanya.

Per això ha demanat el suport suficient per entrar a l'Ajuntament «i ser decisius per impulsar aquest front d'esquerres a través d'un programa que pensi en les persones i les seves necessitats».