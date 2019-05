Fem Manresa subratlla el compromís dels membres de la seva llista

Fem Manresa ha explicat en un comunicat que la ciutat ha viscut vuit debats electorals en poc més de quinze dies. Un ritme frenètic que s'ha sumat als actes propis de campanya de cada formació política. Des de Fem Manresa s'ha apostat per la participació de diferents persones del capdavant de la llista en cada un d'ells. Així, a part de l'alcaldable Roser Alegre, que ha participat en tres dels debats, també hi han intervingut Gemma Boix, Jordi Trapé, Ricard Ribera i Gemma Tomàs (números del 2 al 5, consecutivament).

Des de Fem Manresa s'ha volgut posar de manifest que totes les persones que configuren la llista són persones coneixedores del programa, i que poden defensar i argumentar davant els altres partits, el model de ciutat que es defensa. Lluny de buscar personalismes i seguint la dinàmica que ja en altres campanyes ha defensat la CUP de Manresa, s'ha demostrat que el programa electoral s'ha treballat conjuntament, també a través de les assemblees de barris i les trobades temàtiques realitzades durant el mes d'abril.

Concretament, Roser Alegre ha participat als debats generals organitzats pel Pou de la Gallina, i al del Col·legi de Periodistes, Regió7 i Canal Taronja; també al temàtic sobre serveis socials i gent gran organitzat per la Plataforma en defensa de les pensions públiques i els drets de la gent gran. Gemma Boix ho ha fet al debat temàtic sobre feminismes i drets LGTBI organitzat pel CDR. Jordi Trapé ha intervingut al debat organitzat per l'ANC sobre organització territorial i municipalisme. Per la seva banda, Ricard Ribera ha participat al debat sobre cultura organitzat pel FABA. I, finalment, Gemma Tomàs ho ha fet en dos més, al debat d'urbanisme organitzat pel Col·legi d'Arquitectes de les Comarques Centrals i al d'estructures viàries organitzat per la Plataforma de defensa del Transport Públic.

D'altra banda, divendres 24 de maig a partir de les 20h a la plaça Gispert Fem Manresa durà a terme l'últim acte de campanya, un acte dedicat especialment a totes les persones que han col·laborat durant tota la campanya. Hi haurà un pica-pica per compartir i es comptarà amb les intervencions del regidor sortint i número 25 a la llista, Jordi Masdeu, i de l'alcaldable Roser Alegre.