El PP es presenta com l'opció constitucionalista «real» a Berga

El Partit Popular és presenta a Berga com la opció constitucionalista «real» per a les eleccions d'aquest proper diumenge. Així ho va assegurar ahir el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, que va acompanyar a l'alcaldable Joan Antoni López Noguera en l'únic acte de campanya celebrat a la ciutat.

Fernández creu que tot i que el PP competeixi amb Ciutadans a les urnes a Berga, va fer una crida perquè els votants que vulguin donar suport a un partit constitucionalista votin a Joan Antoni López Noguera, ja que representa una candidatura formada amb «persones del municipi, arrelada i que coneix les seves necessitats».

Per la seva banda, López Noguera va assegurar que «cal solucionar problemes que fa anys que s'arrosseguen. És la tercera vegada que sóc candidat i sempre parlem de les mateixes propostes». El candidat va explicar que presenta un «projecte seriós» i que si entra al consistori «representarà a tots els ciutadans». I és que l'objectiu del popular és obtenir la representació que va perdre el 2015 en no poder presentar-se i ha avançat que no facilitarà «de cap de les maneres» que hi hagi un alcalde de la CUP que creu que «ha donat una imatge molt negativa».