«A Puigcerdà li cal un govern plural, tot està en mans d'una sola persona»

Després de dos mandats sense representació al consistori, el PSC de Puigcerdà vol tornar-hi. La formació es presenta amb el desig primer de trencar les grans majories que han dominat la gestió municipal.

Del PSC de Puigcerdà fa vuit anys que no se'n parlava... d'on surt, vostè?

Fa tres mandats ja es va intentar fer una llista però al final no es va fer i des de la seu central de Girona no vam tenir suport. El grup va quedar en standby i durant les últimes eleccions sempre dèiem que ho havíem de fer, fins ara.

Quanta gent forma el grup del PSC a Puigcerdà?

Ara mateix som uns vuit, però ja se sap que els estem realment implicats seríem uns cinc o sis, els que donem la cara. Quan va passar la polèmica amb en Serra, els socialistes d'aquí van quedar molt descontents, i ara molta gent m'ha dit que ens dona suport, però els que donem la cara som aquests.

Què l'ha fet decidir ara?

El suport de l'equip dels que vam decidir posar-nos a la llista. El partit també em va donar suport i em va garantir ajuda.

Quines expectatives electorals tenen?

Som realistes, sabem que a l'alcaldia no optem, però podem ser decisius.

Així, creu que l'alcalde perdrà la majoria?

Jo personalment crec que no, però hi ha gent que ens diu que podem ser decisius. Sí que crec que podem fer feina des de l'oposició, perquè el que tinc clar és que si l'Albert Piñeira obté set regidors, no tindrà en compte els altres sis i que no repetirà els onze d'ara. Molta gent em diu que Puigcerdà necessita un canvi. Jo penso que s'hauria de fer com als Estats Units, amb dues legislatures n'hi ha prou, i encara més quan han tingut tanta majoria. Les decisions d'un poble no han d'estar mai en mans d'una sola persona.

Per què creu que a Puigcerdà li cal un canvi?

Si no has fet els deures durant vuit anys, no els faràs ara. En els últims quatre anys no s'han fet gaires coses. Ara estan fent la precampanya de l'asfalt arreglant carrers a última hora, però tan sols han fet la plaça de Barcelona. Realment els carrers del poble estan fatal i s'han perdut moltes coses.

Com ara quines?

Com ara la Comissió de Festes. Han decidit contractar les festes a empreses externes i això costa diners, quan ho fèiem gent del poble gratuïtament. Si els vilatans estem contents serem nosaltres mateixos els que farem créixer la vila i el turista vindrà perquè estarà ben tractat. Els primers quatre anys va ser bo perquè portava molta herència de l'anterior, però en aquests últims hi ha hagut moltes mancances. A més, històricament s'ha vist que les majories no són bones. Volem un govern més plural on tothom pugui estar representat. Ja és bo que hi hagi quatre llistes, no que estigui el poble en mans d'una sola persona, amb un sol punt de vista.

Ho personalitza molt en l'alcalde...

És l'alcalde qui ho domina tot, amb un tarannà presidencialista, per bé que és el poble qui li hem donat aquesta autoritat. Per això és el moment de fer una reflexió. Jo m'he trobat en l'anterior feina situacions en què l'alcalde ho decideix tot. Els regidors no compten, i això és un error.

Vostè ha tingut una experiència laboral negativa amb l'Ajuntament, això no pot condicionar la seva visió?

No, soc una persona que sap distingir molt bé una cosa i l'altra. Sí que és cert que el fet de signar la baixa voluntària de la plaça a l'Ajuntament em va alliberar per presentar-me a la llista, perquè abans, digues per covardia o per prudència, no em veia capaç d'estar treballant a l'Ajuntament i presentar-me a les eleccions per un altre partit polític.

Quins projectes tenen per a Puigcerdà?

Ens basaríem en els ciutadans. El nostre programa proposa crear un sistema de consulta ciutadana perquè els veïns poguessin prendre decisions i aportar propostes en els projectes més importants. En les decisions transcendentals, els vilatans hi han de prendre part. El govern diu que ha rebut moltes subvencions, però potser no és tant la quantitat sinó per a què es busquen les subvencions.

Vostès fan incidència en el factor social...

Sí, creiem que cal crear una utitat de servei a les persones que treballi per a les dones, els infants, la immigració; volem fer molta incidència en això. Els serveis socials no estan en les millors condicions. La nostra segona a la llista és d'origen bolivià i ella s'ha trobat moltes vegades que ha de fer viatges a Barcelona per fer tràmits.

A Puigcerdà li falta algun equipament?

Home, a Puigcerdà , el Centre Cívic. Jo, que estic amb els geganters, vaig a pobles amb la meitat dels habitants que tenen uns poliesportius i centres cívics que nosaltres no tenim. A Puigcerdà hi ha molts edificis no utilitzats que es podrien fer servir, com ara el CAT. També cal posar en marxa un bon transport urbà eficient, i així podríem fer un centre cívic que no estigués al centre. El que és clar és que el que han començat a fer no serà municipal perquè s'ha iniciat amb diners d'una empresa privada i voldrà uns beneficis. També cal fer quelcom amb l'escola Llums del Nord, que ja fa deu anys que està en cargoleres. Ara, amb el govern del PSC potser podríem fer més força per a la construcció del nou edifici.

Creu que la política nacional i el procés sobiranista poden condicionar els possibles vots?

Nosaltres portem unes sigles al darrere, però estem parlant d'unes eleccions municipals. Lògicament ens afecta a tots, però el partit ens dona suport. A les municipals es vota les persones, perquè, si no, diria que a les generals vam ser segona força i ERC va ser primera, per la qual cosa en Piñeira no seria alcalde, però no serà així i la gent no mantindrà el vot.

Com veuen al PSC de Puigcerdà la situació dels presos polítics?

Jo, en aquest punt, penso que s'ha de dialogar i estar disposat a cedir en les dues coses. Sobre els presos, és una qüestió de Justícia i lleis, i no hi entraré. La llei s'ha de complir. Que no haurien d'estar empresonats? Bé, la presó està precisament per corregir un delicte que s'ha fet; i si dius que si surts faries el mateix, potser sí que estàs on has d'estar.

Com demanaria el vot als vilatans que no la coneixen o tenen dubtes?

Els diria que fa falta un govern més plural a Puigcerdà, un govern que tingui una representació més àmplia que no representi un pensament únic. També els diria que treballarem pel poble i amb el poble, tal com diu el nostre eslògan, i els recordaria que jo soc com ells, la qual cosa vol dir que som gent com la resta de vilatans de Puigcerdà, que veiem les mancances i, també, les coses que s'han fet bé, que n'hi ha. Cal mantenir el que s'ha fet bé i canviar les que no s'han fet bé.