Puigdemont participa al míting amb un vídeo

El míting d'ahir va incloure un vídeo enregistrat de Carles Puigdemont que al començament no se sentia gaire bé i on el polític va remarcar que «l'única manera de fer política és de baix cap a dalt» i va atacar l'Estat i les seves maniobres per silenciar-li la veu. No va ser fins que Artur Mas s'hi va referir al final de la seva intervenció i va demanar el vot dels assistents per a ell a l'urna de les europees, aquest diumenge, que els assistents van aplaudir amb cert fervor. Entre ells, hi havia la manresana Clàudia Cots, que Joan Calmet va fer aixecar després d'explicar que va a la llista del president a l'exili.

Mas va insistir en la vital importància de les municipals per mantenir viu el «projecte de país» i, també, de les europees per garantir que Puigdemont pugui tenir veu a Estrasburg i a Brussel·les, perquè «hi ha certs llocs on l'estat no ho pot impedir», va fer notar.

Mentre que el Centre Històric va acollir, ahir, l'acte central de campanya de Junts per Manresa, l'acte final es farà demà al casal d'avis del barri de la Mion, a 2/4 de 8 del vespre.