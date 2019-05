Puigneró demana a Sabata que Berga prioritzi les polítiques digitals

El conseller de Polítiques digitals i Administració pública, Jordi Puigneró, va demanar ahir a l'alcaldable de Junts per Berga, Jordi Sabata, que, si governa, prioritzi les polítiques digitals dins del seu programa d'actuacions. Puigneró va assegurar que els ajuntaments han d'invertir en matèria de telecomunicacions per millorar les oportunitats del seu territori.

El conseller considera que el desplegament de la fibra òptica i l'aposta per la connectivitat digital són una «eina per evitar el despoblament i per aconseguir crear llocs de treball» a partir de la instal·lació d'empreses de la indústria digital, que es troba en ple creixement a Catalunya. «Són empreses que necessiten poc, perquè amb un local, taules i ordinadors en tenen suficient per funcionar» va dir, «però és imprescindible un bon desplegament de fibra òptica i l'acompanyament en l'emprenedoria».

Puigneró va anunciar, ahir en una trobada amb empresaris del Berguedà i membres de la llista de Junts per Berga, encapçalada per Jordi Sabata, que en els propers dos anys al Berguedà es desplegaran 90 quilòmetres de fibra òptica per connectar 13 municipis. En aquest sentit va recordar el compromís de la Generalitat de fer arribar la fibra a totes les capitals de comarca del país perquè, a partir d'aquí, els ens locals i les operadores puguin desplegar-la a l'interior dels municipis. Més enllà del compromís d'arribar a totes les capitals, Puigneró va recordar la voluntat de connectar també els nuclis habitats de més de 50 habitants a través d'un conveni amb les Diputacions.

En el col·loqui d'ahir, Jordi Sabata va aprofitar per explicar als empresaris presents les seves propostes en l'àmbit digital i de les empreses. Propostes que van ser escoltades per diversos empresaris, entre ells Pere Ballarà, d'Inforber, que va reclamar a Sabata el compromís de donar suport al sector empresarial si entra a governar. «Estem cansats de presentar cada quatre anys les mateixes propostes als polítics i que no s'acabin complint mai», va afirmar.