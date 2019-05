El tractament fiscal és un dels temes estrella

La responsabilitat social per a una menor pressió fiscal i la necessitat de dotar Igualada d'una oferta assequible d'habitatge de lloguer, també de protecció oficial, matisades segons les diferents sensibilitats de color, són dues de les preocupacions que uneixen tots els partits polítics que presenten llista a Igualada. I dos dels punts que més marquen posicions de partit d'esquerra i de dreta són les propostes d'ense-nyament i les intervencions a l'est d'Igualada.

De la feina feta pel govern amb majoria absoluta del PDeCAT, ara Junts per Igualada (JxI), Marc Castells defensa haver abaixat l'Impost de Bens Immobles (IBI) en els darrers pressupostos municipals -del 0,9 al 0,85. Les taxes progressives presentades per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), liderada per Enric Conill, i la tarifació social que porta al programa Poble Actiu, amb Neus Carles com a cap de llista, són els punts més rellevants en l'àmbit fiscal. Ambdues forces també coincideixen en educació, en l'anomalia quant a l'oferta d'escoles públiques i concertades de la ciutat en relació amb la resta de Catalunya, on el 60% és oferta pública i el 40%, concertada, s'inverteix a la capital anoienca.

Igualada Som-hi, la coalició que agrupa el Partit Socialista de Catalunya (PSC) i Comuns i Igualada Oberta (IO) i que encapçala Jordi Cuadras proposa accessos assequibles als serveis públics d'acord amb les rendes de cada persona, juntament amb rebaixes moderades de forma esglaonada en cadascun dels pressupostos de la legislatura, un format d'implantació pas a pas també defensat per Conill. Cuadras es troba també amb ERC i Poble Actiu quan defensa l'oferta d'ensenyament públic: les tres forces proposen actuacions a l'entorn del Gabriel Castellà, per actuar a favor d'una línia d'educació i ensenya-ment continuada dels 0 als 18 anys al sector est d'Igualada, a la vegada que implementar mesures contra la segregació escolar.

En el cas del Partit Popular, liderat per Joan Agramunt, una mesura concreta sobre la pressió fiscal consisteix a reduir la fiscalitat de les oficines de menys de 80 m2 en tot allò relacionat amb la taxa d'escombraries. Cada partit ofereix en paral·lel propostes indirectes que complementen les rebaixes i dinamitzen els recursos dels serveis socials de l'Ajuntament.

Per al partit d'Agramunt, l'escolarització dels infants es basa en la lliure elecció dels pares a poder escollir el centre que vulguin per als seus fills.

Amb independència que el servei d'aigua estigui gestionat de forma privada o a través de l'ens públic, Ciutadans proposa un bo social sobre la factura com el que s'ofereix per al conjunt de persones situades en el llindar de pobresa energètica amb el consum d'electricitat.

Sense mullar-se sobre la re-municipalització, Junts per Igualada defensa esperar a la sentència sobre el servei a Barcelona, Agramunt recorda que hi ha uns costos en el lucre cessant i la resta de forces, Poble Actiu, ERC i Igualada Som-hi, han signat el Pacte Social i Institucional per l'aigua a Igualada, juntament amb Aigua és vida Anoia i l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP).