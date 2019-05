L'alcaldable del PSC a Berga, Abel Garcia, va tancar ahir la campanya amb un acte a la pista poliesportiva de Santa Eulàlia. Una trobada amb els membres de la candidatura i veïns per compartir les darreres impressions abans de les eleccions. Garcia va assegurar que el PSC serà «decisiu» a les urnes. Tal com ha fet durant les darreres setmanes, el candidat va comprometre's a treballar per «millorar la ciutat» amb un «projecte de futur» per Berga.