Una campanya electoral entre bolquers

La feminització de la política, on cada dia hi ha més dones joves amb càrrecs públics, evidencia el repte de normalitzar i compatibilitzar aquesta tasca amb la maternitat. Un fet que es visualitza amb les candidates que han sigut mares recentment i que fan campanya acompanyades dels seus nadons. És el cas d'Adriana Delgado, diputada al Parlament de Catalunya i candidata d'ERC a l'alcaldia de Sant Vicenç de Castellet, i de Nereida Berruezo, alcaldable de la CUP de Navarcles.



Fent campanya en 'pack'



Aquests dies ha sigut habitual veure tant Delgado com Berruezo amb els seus nadons de quatre mesos, el Roger i l'Aura, en els respectius actes de campanya. De fet, totes dues coincideixen a destacar que «són un pack» i on va l'una va l'altre i la campanya no ha de ser una excepció. També comparteixen que en la conciliació laboral i familiar hi ha molt camí per recór-rer i que encara hi ha prejudicis a la societat que cal corregir.

Delgado, de 40 anys, va ser mare del Roger el gener passat. Acaba d'esgotar el permís de maternitat i s'ha reincorporat al Parlament de Catalunya, on és diputada i membre de la mesa. La maternitat no ha condicionat la seva decisió d'encapçalar, per segon cop, la llista d'ERC a les municipals de Sant Vicenç. «El que hem de fer és normalitzar aquesta situació i que tenir un fill no t'impedeixi prendre decisions personals i professionals», assegura.

La navarclina Nereida Berruezo farà 31 anys diumenge, coincidint amb les eleccions. És mare de l'Aura, que va néixer a final de gener i, tot i que aquesta setmana ha acabat el permís de maternitat, ara fa les vacances i encara no s'ha reincorporat a la feina. Diu que ser mare no la va fer enrere alhora d'entomar el repte d'encapçalar, de forma compartida, la llista de la CUP. «No m'ho va fer replantejar perquè les ganes hi eren».

Tant l'una com l'altra tenen clar que els fills no són un escull a l'hora d'afrontar una campa-nya electoral i les acompanyen a tot arreu. «Quan sigui gran o li agradarà molt la política o no li agradarà gens», bromeja Delgado. «Hem fet campanya juntes i si sabés parlar sabria explicar tot el que hem fet», diu Berruezo. Les dues candidates, que encara donen el pit als seus fills, també destaquen el suport de la xarxa familiar i de l'equip que les acompanya. «Han fet de tiets i de tietes», afirma la navarclina.



Conciliació laboral i familiar



Més enllà de la campanya electoral, Delgado considera que s'ha de normalitzar el fet de ser mare i creu que «la societat ha de ser conscient que quan tornes a treballar no ets la mateix persona perquè estàs en una altra situació i s'hi han d'adaptar. Això ara costa i som nosaltres les que ens estem adaptant».

En aquest sentit, Berruezo reclama «més flexibilitat» i que es pugui treballar més de «forma virtual» per compaginar millor la vida familiar i laboral. Considera, a més, que «les dones ara comencem a decidir que volem ser a tot arreu i que volem sortir al carrer encara que tinguem fills». Opina que s'ha de treballar «per trencar estereotips, tenim fills i no passa res, hem de fer que es normalitzi i no sigui qüestionat, que encara ho és». Delgado destaca també «el sentiment de culpa» amb el qual han de lluitar moltes mares quan aposten per la feina o la carrera, alhora que se senten «molt empoderades pel que significa ser mare».

Millorar el permís de maternitat, de 16 setmanes, és un dels principals reptes que creuen que cal afrontar. Per a Delgado, és necessari «facilitar que les persones puguin ser mares i pares sabent que no perden cap oportunitat i que poden gaudir d'un permís adequat, 16 setmanes no són res i hem de lluitar per permisos més llargs». Berruezo també el troba «insuficient» i creu que almenys s'hauria d'allargar «fins als 6 mesos per poder assegurar l'alletament».

Són un exemple de les dones que avui tanquen una campanya electoral en què han compartit amb els seu fills l'aventura ser mare i candidata.