«Crec que a Manresa s'aconseguirà girar la truita cap a l'esquerra»

Carmelo Plaza Parra (Guadix, 1955) té l'aspecte d'un rocker amb la caçadora texana i el tabac a la butxaca de la camisa. La polsera lila de Podem al canell aporta color a la indumentària d'aquest anarcosindicalista, exsecretari general del sindicat del metall de la CNT a Barcelona ciutat, amant de la ciència-ficció i activista per l'habitatge digne.

Què li sembla a l'alcaldable de Podem que fa 4 anys Podem es presentés a les anteriors eleccions municipals com a Democràcia Municipal i poc després el regidor aconseguit plegués i el substitut es desvinculés de Podem dient que era «més del mateix»?

Em sembla un gran i enorme error. Podem era encara un partit en bolquers. En ser un partit assembleari va entrar molta gent de diferents tendències i, també, que simplement anava a buscar un càrrec, un lloc. I això no és Podem. No som professionals de la política. El primer regidor [Dídac Escolà] estava una mica allunyat dels principis de Podem i amb l'actual [Ton Sierra] vam parlar i no vam coincidir. Però resulta totalment incomprensible que renegués de Podem quan Democràcia Municipal va sorgir, es va potenciar i va treure un regidor gràcies a Podem. Si s'hagués presentat com a Democràcia Municipal hauria obtingut cent o dos-cents vots.

Com garanteix a les 1.534 persones que van confiar en Podem fa 4 anys que la situació no es repetirà?

No es repetirà perquè es va crear un cercle de Podem a Manresa, van sorgir divergències i es va crear un altre cercle, i el 2017 tots dos es van unificar i ara hi ha només un cercle treballant junts.

Quines van ser les causes de les picabaralles entre cercles diferents de Podem a Manresa?

Les tendències polítiques. Hi havia un seguit de gent que no combregava o no anava en la línia dels projectes i l'essència de Podem. Aquesta gent ha deixat Podem, no són adscrits ni militants. La gent de Podem continuem aquí.

Com valora que gent que va dur la bandera de Podem fa 4 anys ara figuri a altres llistes com Fem Manresa o Manresa en Comú?

Ara no estan inscrits a Podem i són gent que van deixar Podem en el seu moment. No té més rellevància. Allò que no es pot fer és, ni per part de Fem Manresa ni de Manresa en Comú, atribuir-se la representació de Podem dintre de les seves formacions. Els Comuns de Manresa no són els Comuns de Manresa sinó ICV 2.0. Esquerra Unida va deixar els Comuns de Manresa i ICV vol tapar-se les vergonyes amb el paraigua dels Comuns, però no poden dir que hi ha gent de Podem dintre de Manresa en Comú. La gent de Podem és a Podem.

Quina valoració fa de la feina de Democràcia Municipal els dar-rers 4 anys a l'Ajuntament?

Crec que s'hauria pogut fer molt més.

Creu que una esquerra tan dividida té oportunitat de governar Manresa?

L'esquerra a vegades té dificultats fins i tot a l'hora d'anar a prendre un cafè: un demana un cigaló, l'altre un tallat, un de sol, i no ens posem d'acord. Però Podem parteix de la base que som la nova esquerra, no la vella esquerra. Som aquí temporalment per realitzar una feina. El nostre concepte és treballar per la ciutat i no viure de la política. N'hi ha que diuen que són d'esquerres i, simplement, no han treballat mai i estan vivint de la política perquè han fet de la política la seva professió.

Parla a nivell general o de Manresa?

A nivell general i de Manresa i del Bages.

De qui està parlant? A qui es refereix?

Això passa tant en formacions de dretes com d'esquerres. A mi m'agraden les coses clares. No entraré a donar noms.

Vostè ja dona per fet que governaran l'Ajuntament els pròxims 4 anys els mateixos que ara?

No. Crec que s'aconseguirà girar la truita cap a l'esquerra. Ha resultat contradictori que en les darreres eleccions generals anéssim en coalició amb els Comuns, però en les eleccions municipals ells han anat per la seva banda i nosaltres per la nostra. Una cosa és fer coalicions puntuals per a generals, municipals, autonòmiques o el que sigui. Després cada partit, sigui Fem, Esquerra, Comuns o nosaltres, podem aconseguir a les municipals un nombre determinat de regidors i arribar a uns acords puntuals per formar un equip de govern.

Però quina estructura tindria aquest acord?

S'ha vist molt clara la complicitat entre Junts per Manresa i Esquerra. Però nosaltres també podem pactar amb Fem Manresa i amb els Comuns. El PSC en principi el descartaria, però és qüestió de seure i negociar, perquè a nivell estatal estarem negociant. Res és descartable, però seria molt complicat treballar amb els que ens van aplicar el 155.

Podem diu que farà 1.500 pisos socials a Manresa. Sap que l'empresa municipal Forum va entrar en fallida en una operació de només desenes de pisos?

Bé, hem de veure la gestió que ha fet i ha deixat de fer l'actual equip de govern.

El problema amb Forum venia de l'Ajuntament anterior al 2011...

Bé, i l'actual està recollint el problema. Però la nostra proposta és realitzable i hi ha diners per executar-la. Hi ha partides que es poden dedicar a una cosa o una altra.

1.500 pisos no són molts pisos?

Sí, i es poden fer. També hi ha altres opcions a tenir en compte, com els milers de pisos buits que hi ha a la ciutat. Farem un cens dels pisos que es puguin rehabilitar i dels que no es puguin rehabilitar. Els que es puguin rehabilitar es poden posar a lloguer social després d'una petita o mitjana inversió. Igual amb els bancs. Cal fer un lloguer forçós per als pisos de bancs buits.

Sap que estem parlant d'unes xifres d'inversió molt elevades?

Sí, sí. Es tracta d'un estudi que estem fent actualment. És una prioritat. Hem de fer un gran estudi i tenim experts que estan sobre la matèria. Allò essencial i que és una prioritat és que hi hagi alternatives quan hi ha emergències socials. Jo em vaig trobar amb el cas d'una noia que compartia pis i que un diumenge es va quedar al carrer. Van acudir a mi, jo estic a la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) Bages, i la vaig acompanyar amb una altra companya a la Policia Local. Vam explicar el problema i ens van dir que en aquell moment no hi podien fer res, que tenien allà una dona amb tres fills per violència masclista i que no hi havia res més. Van trucar a l'assistenta de guàrdia i ens van dir que en diumenge no es podia fer res i que l'atendrien l'endemà. Cal tenir alternatives per oferir en aquests casos. Com ja he dit en els debats, hi ha d'haver protocols, i això no és culpa de les grans professionals que hi ha a serveis socials.

Vostè és activista de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme?

Formo part de la PAHC fa temps, per ajudar, però no vull barrejar la candidatura amb això.