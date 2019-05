ERC vol esdevenir força hegemònica

Cares d'alegria, ahir, en l'acte de final de campanya d'ERC al Berguedà a la plaça del Forn de Berga. Per primera vegada els republicans poden ser hegemònics a la comarca, un paper impensable fa pocs anys.

Al Berguedà, un feu tradicionalment en mans de l'antiga Convergència, Esquerra s'havia hagut de conformar a jugar un paper secundari.

Tot va començar a canviar el 2015 quan van presentar 19 llistes als 31 municipis de la comarca, només darrere de CiU, que va concórrer a 25 municipis. Aquest 26-M «han canviat les tornes» perquè Esquerra té llistes a 25 municipis, mentre que els post-convergents del PDeCAT (ara amb les sigles de Junts) han baixat a 18 municipis, tal com va explicar l'alcaldable de Puig-reig Josep Maria Altarriba.

A l'acte d'ahir es va donar veu a noves cares dins d'Esquerra, com l'alcaldable de Montmajor, Maria del Mar Monell; Anna Simon, de Vallcebre, però també a candidats que repeteixen com Josep Subirana d'Avià i Ramon Camps, que s'estrena com a aspirant a l'alcaldia de Berga.

A la cita també hi va ser Joan Tor, que és el veterà alcalde del poble més petit de Catalunya –Gisclareny– i alhora alcaldable per primer cop per Esquerra.