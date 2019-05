Esquerra a Manresa tindrà més apoderats que mai a les municipals d'aquest diumenge

Esquerra Manresa tindrà més apoderats que mai en les eleccions municipals d'aquest diumenge en les quals la formació republicana opta «a recuperar l'alcaldia de Manresa després de 83 anys», en paraules del candidat republicà, Marc Aloy.

En total seran 80 persones les que estaran acreditades com a apoderats d'Esquerra. A Manresa hi ha 20 col·legis electorals amb 82 meses. La resposta de militants i simpatitzants «ha estat extraordinària i n'estem molt contents», ha afirmat Aloy.

Es tracta de la xifra més alta d'apoderats d'Esquerra a Manresa en unes municipals. A les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre del 2017, en plena aplicació del 155, el partit en va tenir més de 200.

Aloy ha volgut fer públic el seu agraïment a tota la gent que col·labora i ha afirmat que aquest diumenge «sortim a guanyar». I hi ha afegit: «Tenim la llista amb més experiència de govern, una llista molt ben preparada per afrontar totes les àrees. Volem governar. I vull ser alcalde per fer de Manresa una ciutat de trobada, una ciutat dinàmica capaç de crear llocs de treball de qualitat, una ciutat verda que posi les persones al centre de la política; i una ciutat que exerceixi sense complexos la capitalitat de la Catalunya Central, en cooperació amb tots els municipis, perquè només assumint el lideratge podrem resoldre els grans reptes que tenim com a territori».