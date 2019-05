Jordi Sabata tanca la campanya cantant

Jordi Sabata ha tancat la campanya electoral cantant. No ha estat casualitat. L'alcaldable de Junts per Berga es dedica professionalment al món de la música i ha volgut mostrar una faceta que ha mantingut reservada durant els quinze dies d'actes i propostes per aconseguir l'alcaldia. Aquest divendres, 24 de maig, entre els membres de la llista i el públic assistent, Jordi Sabata s'ha deixat anar i ha pujat a l'escenari del Casal Cívic per interpretar el tema Stars, d'Els Miserables, acompanyat d'Eva Camposo al violí i Queralt Giralt al violoncel.