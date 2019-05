La Junta Electoral de Berga suspèn la jornada de portes obertes del Serra de Noet

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Berga ha ordenat suspendre la jornada de portes obertes del flamant institut Serra de Noet, que s'havia programat per a aquest dissabte, 25 de maig, dia de reflexió.

En la darrera reunió de la JEZ de Berga celebrada hir, es va acordar «la no realització d'aquest acte, i en conseqüència la seva prohibició». Les raons per prohibir aquesta jornada de portes obertes són que «es pot considerar un acte electoral» prohibit en base a l'article 50.2 de la LOREG, a més de ser el dia 25 de maig el dia de reflexió, en què no es pot fer cap tipus d'acte del qual es pugui deduir l'obtenció del dret de sufragi dels ciutadans». Per aquest motiu la JEZ va acordar ahir que es requerís al secretari de l'Ajuntament de Berga «per tal que prengui les mesures necessàries per a la seva no realització, i en cas que es realitzi, ho comuniqui immediatament a aquesta junta electoral».

El centre havia programat fer una jornada de portes obertes al seu dia però el nou edifici no es va estrenar fins al 30 d'abril.