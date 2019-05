Junts x Callús proposa fer un pavelló i una biblioteca

Junts x Callús proposa un mandat en el qual hi hagi una millora de serveis i prestacions al municipi, com ara «una biblioteca i local per als joves, que puguin estudiar, fer recerca i activitats culturals i d'oci».

Marta Camps, cap de llista, considera que un dels projects més grans que s'haurien de fer és «la primera fase del pavelló poliesportiu amb gimnàs municipal i rocòdrom vertical». Perquè considera que serviria «per poder fer esdeveiments culturals i descongestionar el Casal del Poble, ubicat al mig del poble, i que, segons les activitats que s'hi duen a terme, «ocasiona molt d'enrenou als veïns de les zones properes a l'equipament».