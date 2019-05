JxManresa retira un vídeo electoral que vincula Junyent amb el bàsquet

Junts per Manresa ha retirat de les xarxes socials un vídeo de campanya que vinculava la figura de Valentí Junyent al Bàsquet Manresa. La formació ha explicat que s'ha tret de Twitter, Facebook i Instagram perquè no desitja tenir «cap polèmica».

Segons han explicat fonts de la candidatura, el que pretenia el vídeo era reflectir el passat de Valentí Juyent vinculat al Bàsquet Manresa. Junyent va ser president executiu i director general del Bàsquet Manresa en l'etapa en què el TDK va ser campió de la Copa del Rei (1996), de la Lliga Catalana (1997) i de la lliga ACB (1998).

Segons JuntsxManresa es va demanar el corresponent permís a l'Ajuntament per gravar el vídeo a la pista del Bàsquet Manresa «sense ànim ofendre ningú» i amb les imatges el que es pretenia era «destacar aquella etapa tan important i fer un paral·lelisme».

Un cop el vídeo va començar a circular «ens va arribar algun partit que s'havia sentit ofès i vam decidir retirar-lo perquè hem tingut una campanya molt tranquil·la i no volem cap polèmica. La veritat és que no vam pensar que pogués ofendre ningú», han assegurat les mateixes fonts.



Sense comunicació formal

Consultat per aquest diari, el president del Bàsquet Manresa, Josep Sàez, ha assegurat que el club no estava informat de la gravació d'aquest anunci. Malgrat això, Junts per Manresa afirma que el club coneixia la gravació. «Estaven informats i hi havia membres del club mentre s'enregistraven les imatges. En cap cas es va fer d'amagat sinó que estaven informats», diuen des del partit. Sàez, per la seva banda, ha reafirmat en declaracions a aquest diari que «la gent del club no sabia què venien a fer Junyent i el seu equip al pavelló» el dia de la gravació.

Sí que coincideixen, partit i entitat, en què no es va fer una comunicació formal del vídeo. «Es va comentar de manera informal amb gent del club a qui els va semblar molt bé que féssim el vídeo allà», expressen des de la formació de Valentí Junyent. Afegeixen que «en cap moment vam pensar que veure Junyent a la pista molestaria ningú. Fins i tot vam demanar que es retiressin unes tanques publicitàries perquè no es poguessin vincular a Junts per Manresa». Insisteixen que ha estat un fet «anecdòtic» i que si s'ha retirat ha estat retirat perquè «és un vídeo més dels molts que ja tenim. Si a algú li ha sabut greu, el retirem».

Malestar d'altres formacions

La publicació del vídeo ha creat malestar a d'altres formacions que també són presents en la cursa per l'alcaldia de Manresa. ERC ha fet notar el seu malestar amb el vídeo i partits com Primàries Manresa i Fem Manresa han fet comentaris crítics a les xarxes socials. Des de Primàries Manresa s'interpel·lava el club i el patrocinador, Baxi, a expressar la seva opinió sobre el vídeo, mentre que Ricard Ribera, de Fem Manresa, es preguntava a Twitter si «de debò que feia falta instrumentalitzar el Bàsquet Manresa d'aquesta manera i fer-ne un ús tan partidista?» i criticava que la candidatura de Junyent «faci anuncis al parquet del pavelló», fet que segons Ribera entra en contradicció amb que fa un parell de setmanes «sortia certa persona del club a demanar-nos que no repartíssim propaganda de Fem Manresa davant la porta perquè les empreses paguen per repartir allà».

A Twitter també hi havia alguns comentaris de particulars que es preguntaven si no era electoralista vincular la imatge del Bàsquet Manresa a un partit en concret, Junts per Manresa. Altres piulades feien referència als anunciants que hi ha al pavelló, preguntant-se si aquests estarien d'acord amb que les instal·lacions del Congost s'hagin utilitzat per al vídeo de Junyent.