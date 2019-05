JxS vol que el Centre Sanitari solsoní sigui del Consell

Junts per Solsona, amb Marc Barbens com a cap de llista, diu que les dificultats econòmiques que pateix el Centre Sanitari del Solsonès és a causa d'una mala gestió de la direcció del Centre Sanitari i assegura que, si se segueix així, «hi ha el risc de no poder continuar gestionant el centre des del Consell Comarcal».

«Si governem, el primer que farem serà convocar dues reunions per solucionar el desgavell actual del Centre Sanitari. Una reunió amb tots els alcaldes de la comarca per anar a l'una, i la segona amb tot el personal del Centre Sanitari per establir conjuntament un nou full de ruta

compartit per així aplicar un pla de viabilitat». Amb aquesta afirmació, Barbens es va comprometre, ahir en una roda de premsa, a solucionar la situació del Centre Sanitari, fet que l'alcaldabe considera que «és el principal problema que actualment té la comarca».

Amb les aturades diàries per part dels treballadors de 5 minuts per reclamar que se'ls pagui els complements salarials, com són les pagues per objectius (DPO) del 2017 i del 2018, com també els augments retributius del 2018 i 2019, Barbens considera que és una situació «mai vista ni en els moments més difícils de la crisi, quan la situació financera de les administracions era del tot precària».

Pel que fa al dèficit de l'exercici pressupostari del 2018, que es va tancar amb una xifra de 104.000 euros, l'alcaldable va explicar que se'n preveu per a aquest any i que «si segueix aquest govern es tocarà el moll de l'os i que la permanència del Centre Sanitari tal com es coneix a dia d'avui, amb diverses especialitats i avantatges repecte d'altres centres, estarà en risc».

El candidat de Junts per Solsona també assegura que al principi de la legislatura, l'any 2015, es va produir una pujada de sous de la direcció política, «especialment el sou del gerent, que va ascendir a 70.000 euros». A més, explica que el traspàs econòmic que fa el Centre Sanitari al Consell Comarcal va ascendir de 107.000 euros als 180.000 euros que han passat aquests últims quatre anys. Així, la formació proposa no passar 104.000 euros dels 180.000 al Consell per eixugar el dèficit actual.