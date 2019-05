«L'Ajuntament ha claudicat en la millora de les infraestructures»

Arribat a la Catalunya Central des de Zamora per motius sentimentals, aquest enginyer que ha viscut a Xangai, pilota avions i ha tocat a la mateixa gala que Héroes del Silencio, assegura que va decidir entrar en política quan una persona que considerava amiga li va dir que marxés de Catalunya i se n'anés a viure al seu país.

A vostè també li sap molt greu, com va dir el candidat del PP a Manresa, la situació dels presos independentistes?

No. El 155 és un article de la Constitució per frenar un cop d'estat, el més important després del 23-F. L'Estat s'havia de defensar. Hi ha uns mecanismes i es van activar. El govern de l'Ajuntament de Manresa té una ideologia independentista i la defensa amb total legitimitat. Però fer una declaració unilateral d'independència vulnera la llei i cal assumeixin les seves responsabilitats, si és que el tribunal que els jutja considera que són culpables.

A escala local pactaria amb PP i Vox el govern de l'Ajuntament?

Amb Vox no estaria disposat a pactar de cap de les maneres. Nosaltres estem disposats a pactar amb qualsevol partit constitucionalista. Per tant, i segons la pregunta que planteja, amb el PP em podria plantejar pactar, però amb Vox crec que em resultaria impossible.

I si Ciutadans arribés a acords amb Vox a escala espanyola, a vostè què li semblaria?

Els dirigents del partit ja han dit que al conjunt d'Espanya no volen pactar amb Vox. Considerem que la Constitució cal renovar-la, però no destrossar-la. Pensem que és totalment vigent, però cal articular reformes sobre la base de consensos iguals o més amplis que els que la van fer possible.

Vostè viu en pròpia pell el clima enfrontament civil que Cs diu que hi ha a Catalunya?

Sí, sí. En pròpia pell. Hem tingut agressions, de les quals no és responsable el moviment independentista sinó grupets de radicals. Però les hem patit i han existit. Jo tinc coneguts que m'han deixat de parlar per ser de Ciutadans i no vull que les meves filles em diguin un dia on era jo quan passava tot això. Un dia anava en cotxe amb una persona que pensava que era un amic, un regidor de Convergència, i jo li vaig demanar que amb el procés on pensaven arribar i es va començar a enfilar fins a dir-me que me n'anés al meu país, que a Catalunya jo no hi havia de ser. Va ser llavors quan vaig veure que passava una cosa greu, que calia implicar-se i vaig entrar en política.

Un regidor?

No de Manresa sinó d'una altra població. De Convergència.

Si Espanya no hagués guanyat la guerra de la Independència i Napoleó s'hagués annexionat la península Ibèrica i des d'aquí es reclamés un referèndum d'autodeterminació defensaria que es pogués fer? I li semblaria bé que votés tot l'Estat francès?

Aquest tema és impossible de respondre. Cadascú de nosaltres som el fruit del que hem viscut, de les nostres experiències. No sé quins serien els meus sentiments, si jo em sentiria o no francès.

Suposi que no se sent francès.

Jo estaria disposat a defensar legítimament la celebració d'un referèndum dintre de la llei. Jo crec que dintre de la llei es pot fer tot.

I si fes molts anys que ho intenta i no hi hagués manera?

Continuaria treballant.

A vostè li va semblar bé que la visita de Rivera a Manresa fos per fer costat a la Guàrdia Civil?

Rivera va venir a Manresa a donar suport a la llista de la qual jo soc el cap de llista, i això l'hi agraeixo enormement. A més, ell m'havia dit que tenia aquest deute pendent amb Manresa. El tercer motiu és que aquí la Guàrdia Civil va estar assetjada.

Vostè creu que quan milers de persones van passar per davant de la caserna amb les mans alçades i en silenci va ser un setge?

No, em refereixo a les concentracions amb crits i moments d'incertesa per a les persones que hi viuen i que van fer que haguessin de tancar les portes. Una cosa que potser no se sap és que la Guàrdia Civil va rebre moltes trucades i expressions d'estimació per part de manresans i manresanes que els van agrair la feina i els van traslladar que en absolut estaven d'acord amb unes concentracions que no se sabia fins on arribarien. Cal tenir present que no s'hi val tot. Els guàrdies són professionals que han jurat complir i fer complir la llei i crec que dintre d'aquests termes van actuar. No va ser fàcil enfrontar-se a l'odi que s'havia generat i que els va posar en el punt de mira. Els insults, els escopits, la visceralitat. Això no es vol sentir, però també és veritat que van ser moments molt difícils per a ells, perquè no entenien ni s'esperaven aquell odi per part d'alguns dels seus conciutadans.

Diu que es parla molt d'independència però poc de dependència i li responen que amb la independència hi hauria més recursos per atendre la dependència. Què n'opina?

És mentida. Europa és un club de socis que defensen interessos comuns i el procés independentista no interessa a Europa. Això ha quedat molt clar. No hi ha hagut suport i no ens podem creure que la situació econòmica de Catalunya seria millor, ni tan sols seria la mateixa. Seria pitjor. Catalunya sortiria d'Europa, s'alteraria la balança comercial amb Espanya. L'efecte frontera existeix. Seria un daltabaix. La fugida d'empreses va ser un primer pas i encara seria molt pitjor.

Hi ha sectors independentistes i espanyolistes que es donen cada cop més l'esquena. La solució passa per endurir les posicions d'uns i altres?

No. La solució passa per no dir que es vol negociar, però que referèndum sí o sí. El que jo dic és que defensar la independència sí, però pensant també en els no independentistes i des de marcs que siguin compartits. I que no s'utilitzi la independència per tapar els principals problemes dels ciutadans que són l'atur, la sanitat?

Ha parlat de la necessària reindustrialització de la ciutat. Creu que seria més fàcil aconseguir-la si els ajuntaments no estiguessin infradotats econòmicament?

Primer de tot cal tenir aquesta voluntat, que és també una cultura, una forma d'entendre la ciutat i això Manresa no ho està fent. Tenim petits polígons que poden atendre necessitats de pimes, però no grans espais de sòl industrial que pugui atraure grans empreses. Hem de disposar de més sòl industrial, dotar-lo de tota la tecnologia necessària. Cal treballar més per millorar les comunicacions i aprofitar de veritat la centralitat geogràfica de Manresa. La Generalitat ha claudicat davant les empreses propietàries de les autopistes i ha claudicat a l'hora de millorar el ferrocarril. I l'Ajuntament ha claudicat en la millora de les infraestructures i ha claudicat davant la Generalitat.

Digui'm alguna proposta específica per a Manresa del seu programa que no es pugui aplicar també a Reus, Vilafranca o Terrassa...

La creació de la línia de microbús urbà que reclamen al barri vell.