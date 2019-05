Ana Querol Muñoz encapçala la llista de la nova coalició Manresa en Comú. A les eleccions del 2015 va anar de número 6 amb ICV-Entesa. Querol té un to de veu que encomana tranquil·litat. És riallera; si convé, és de les que s'aturen per rumiar bé les respostes, i si no en té, no té cap problema per dir-ho.

Què és Manresa en Comú?

És un projecte de confluència d'esquerres, format per gent que venim de diferents espais, amb diferents trajectòries; entitats amb formes diferents de treballar que, sense abandonar cadascú d'on ve i sense haver de renunciar-hi, deixem una mica les sigles a una banda i ens posem a treballar tots junts per construir un projecte d'esquerres, feminista, ecologista i de cohesió. I ho fem emmirallats en altres llocs. Barcelona va ser la primera, però n'hi ha altres per Catalunya.

En el cas que no aconsegueixin entrar a l'Ajuntament, és un projecte que té recorregut?

A Manresa en Comú tenim molt clar que hem vingut per quedar-nos. Hem vingut a fer una feina. Tenim moltes ganes de ser a l'Ajuntament, de ser la veu de la gent comuna, però seguirem treballant per Manresa des d'allà on siguem i amb tota la força que tinguem.

Ho dic perquè en aquestes eleccions hi ha més d'una candidatura nova, tot i que al darrere tinguin gent amb recorregut. Això pot fer pensar a l'elector que, passada la cita a les urnes, desapareixeran tal com han aparegut.

Nosaltres som una confluència. No som una coalició. No hem discutit el que li toca a cadascú segons el percentatge de gent que tingui. En això, sincerament, som els únics, i tampoc no ho hem fet ad hoc per aquestes eleccions. Catalunya en Comú és una organització nacional i nosaltres en som un grup local que evidentment continuarà existint i treballant més enllà fins i tot dels quatre anys. És un projecte de futur.

El candidat Carmelo López no es cansa de repetir que Podem són ells i ningú més.

No he dit en cap moment que nosaltres fóssim Podem. El que diem és que hi ha gent de Podem que estan a favor de la confluència i que estan amb nosaltres.

Fins i tot s'ha referit a vostès com a ICV2.0...

Sí, sí. Al debat m'ho va dir dos cops o tres. Tal com li vaig dir a ell, i vaig dir al debat, nosaltres som una confluència de gent de diferents espais. Hi ha espais que han entrat a totes, com ICV, que està integrada totalment a Manresa en Comú, i hi ha espais que han entrat d'una altra manera, com EUiA i Podem, que no han entrat però hi ha gent que hi és i que suma perquè té moltes ganes de fer aquesta confluència.

I la insistència de Fem Manresa en alguns debats de recordar-los que són Iniciativa, els molesta?

Jo ho soc i que m'ho diguin no em molesta perquè n'estic molt orgullosa, però si mireu el grup i la gent que hi som veureu que som moltes altres coses i molta altra gent amb aquest esperit de sumar i confluir. Som molt més que Iniciativa.

Laura Massana tanca la llista. Sovint es fa com un reconeixement a aquella persona. Passa també a ERC amb Àngels Santolària, però no és malbaratar el potencial de Massana?

No. No ho crec. La Laura hi és al cent per cent. El potencial de la Laura és molt gran per a Manresa i per a la política nacional. Justament, el sentit que li vam voler donar, i d'això me'n sento personalment responsable, va ser destacar la feina que ha fet i el seu bagatge.

Presenti als lectors i electors qui és l'Anna Querol en una frase.

Una dona treballadora de Manresa que no se sent representada per qui hi ha ara a l'Ajuntament i que té moltes ganes de portar-hi una veu que sigui la de la gent comuna i amb les prioritats dels manresans corrents.

Parlem de prioritats. Quina creu que és la més urgent?

Hi ha moltes coses de drets socials que estan abandonades. Una de les que tothom et demana és solucionar o empentar per solucionar la bombolla del lloguer i la crisi de l'habitatge. Aquesta és una de les prioritats, però també en tenim amb infància: places d'escola bressol i tarifació social en aquestes escoles bressol. En gent gran, el Servei d'Atenció Domiciliària. S'ha de doblar, s'ha de millorar, s'ha de fer més proper, i nosaltres tenim aquest projecte de les súper illes perquè l'atenció que es doni sigui més propera, que tinguem un grup més reduït de persones que donen el servei, de tècniques i d'assistents, i un grup més reduït d'usuaris.

Com?

La idea és distribuir Manresa, no en barris, perquè n'hi ha 22 i seria molt bèstia, sinó en superilles. En grups de barris. Un dels prioritaris hauria de ser Mion-Poble Nou i un altre, Plaça Catalunya-Valldaura, pel nivell d'envelliment, i tenir un servei directament en aquestes zones. Organitzar-ho amb mides més humanes i properes. Començar pel SAD i continuar amb altres serveis, perquè estan interconnectats. Una cosa que falta a Manresa és una veritable coordinació de totes les polítiques de drets socials. Han d'anar molt més coordinades del que ho han fet fins ara, que cada regidor ha anat pel seu compte.

És inevitable demanar a una professora d'autoescola com es condueix per Manresa.

Jo crec que la gent fa el que pot i com pot, tal com estan les coses. En mobilitat se'n poden fer moltes que ens ajudarien a conduir millor, a anar millor amb bicicleta, a poder caminar millor i estar més tranquils i a tenir un trànsit més pacífic.

Feminisme. Tenim deu candidats i només tres són dones...

Sí, i una no crec que sigui especialment feminista. Hi ha molta feina a fer, a creure'ns el feminisme. A entendre que si simplement tractem igual els homes i les dones i ja està, això no revertirà tot el masclisme i el patriarcat de tant de temps. Per tant, hem de fer una aposta i empentar les dones endavant. Hem de posar davant les polítiques que prioritzen les dones. Amb polítiques d'educació, amb polítiques de gestió de la mobilitat. Quan això no està cobert, quan no ens responsabilitzem tots de les cures, les primeres que patim som les dones. Això ha de ser una prioritat.

Si li demanés que triï un lloc de Manresa que li agrada especialment, quin triaria?

És molt difícil!

A quin barri viu?

A la Carretera de Santpedor. Però també tinc un vincle molt especial amb la zona de Valldaura, que era el barri dels avis. Hi ha molts llocs i racons i em costa molt. En campa-nya hem fet fotos en diversos llocs i tot et toca la fibra perquè són molts anys a Manresa, és la teva ciutat i t'hi involucres emocionalment.

Com veu Manresa i com li agradaria que fos.

Jo veig l'Ajuntament molt allu-nyat del dia a dia de les persones i el que m'agradaria és que la institució remi a favor perquè el dia a dia de les persones sigui millor. Crec que hi ha moltes coses per fer-la més humana, més amable, més verda, més feminista, que és com jo crec que la gent la vol i com la gent la necessitem.