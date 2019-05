Manresa en Comú diu que és vital en un govern de progrés

Marc Parés, diputat al Parlament per Catalunya en Comú, ha estat a Manresa per demanar la concentració del vot obtingut per En Comú Podem a les generals, en la candidatura de Manresa En Comú , per dur la «veu de la gent comuna» a l'Ajuntament i «ser decisius en la formació d' un govern progressista a la ciutat».

La candidata a l'alcaldia, Ana Querol, considera que només amb Manresa en Comú al ple hi ha garantia de govern d'esquerres: «Som les úniques de l'esquerra que podem i volem establir aliances amb altres esquerres com Fem Manresa i centreesquerra com ERC i PSC per fer front a les dretes de JxM, Cs i PP i l'extrema dreta de Vox».