«No em plantejo cap altre escenari que ser la llista més votada»

Valentí Junyent es treu el pin de l'Ajuntament de Manresa quan fa campanya. Llavors només s'hi deixa el llaç groc i l'altre el guarda a la butxaca. Assegura que això també l'ajuda en certa manera a resituar-se a cada moment i a no barrejar candidat amb alcalde. Opta al seu tercer mandat, ara per Junts per Manresa.

Tem que 8 anys d'alcalde passin factura? Que hi hagi desgast?

Jo crec que el desgast el vam patir el 2015 perquè ens vam presentar sense haver fet gaires coses més que endreçar les finances. Ara hem fet més coses i tenim la percepció que se'n poden fer encara més després d'haver resituat el tema econòmic.

L'han espantat, els resultats de les generals a Manresa amb una victòria clara d'Esquerra, els seus socis de govern?

Home, m'han fet pensar que havíem d'allunyar aquests resultats de les municipals. El 21-D tampoc no és una referència per saber quin és el nostre sostre de vots amb Puigdemont. El 26 de maig són unes eleccions municipals. La gent vota en clau local.

Per què als cartells electorals mira amunt, cap al cel?

Em van fer moltes fotos. Són d'una fotògrafa santjoanenca que té l'estudi a Manresa, Mercè Rial. Mirar cap enllà és una mirada esperançada en el futur de Manresa i en les possibilitats d'aquests 4 anys. Ara mateix, amb la situació econòmica ben resolta, tenim un horitzó i unes perspectives que no havíem tingut. La mirada en l'aire lliga amb el Junts, més lluny.

A l'últim tram de mandat hi ha hagut més obres que mai. No és electoralista, això?

Vaig llegir l'entrevista a l'alcaldessa de Berga que es va publicar a Regió7. Deia que calen dos anys per aterrar a l'Ajuntament. Jo també vaig entrar pensant que en un any es podrien fer coses, però s'ha de comptar amb un cicle de 4 anys per fer actuacions una mica significatives. Perquè s'ha de fer el projecte, trobar el finançament, l'empresa que ho desenvolupi... És menys operatiu que en altres àmbits.

Què no ha pogut fer que hagués fet?

M'agradaria que totes les obres pressupostades estiguessin començades o bé amb un horitzó definit. La nova Via de Sant Ignasi, per exemple, no s'ha pogut posar en funcionament tal com havia de ser perquè Endesa no ha traslladat un transformador. La Baixada dels Drets... tens ganes de veure-la acabada. M'hauria agradat no estar tant temps amb el Museu aturat. L'esforç que fa la ciutat per tenir l'edifici de l'antic col·legi de Sant Ignasi adequat hauria de ser visible. Com més aviat noti el ciutadà la inversió compromesa, millor.

Presenta una llista molt renovada. Qui plega és perquè ha volgut o perquè els ho ha suggerit?

Jo no he demanat a ningú que se n'anés. Els qui es jubilen crec que havien de dir-hi la seva. Josep Maria Sala ho tenia més que assumit i Mercè Rosich veia que tocava un relleu. I la resta han sigut ells perquè tenen altres projectes professionals i personals. Això és una etapa de la vida. El cicle polític té un inici i un final, i malament aquell que es pensa que farà de polític fins al final.

Sovint ha dit que s'ha acabat l'època de les majories absolutes. Caldran, doncs, pactes. Amb el seu actual soci, Esquerra?

En qualsevol plantejament de pacte, que serà necessari, l'important és qui guanya i quines sumes aritmètiques es poden fer a partir de la força guanyadora. Esquerra és una opció. Jo crec que hi haurà altres alternatives. Si tenim un bon resultat pot ser que Esquerra no sigui l'única. La campanya és molt intensa i una llista que ha d'exercir el lideratge del govern ha de tenir preparats tots els escenaris. No en descartem cap.

Tampoc el PSC?

Més enllà del comportament del partit mare al voltant del 155 s'han de deixar totes les portes obertes perquè la política local és una altra cosa i malament rai si haguéssim de fer tot el dia política en lloc de gestió de la ciutat. L'aritmètica condicionarà els possibles pactes.

Si no guanya l'alcaldia, continuarà a l'Ajuntament?

No em plantejo cap altre escenari que ser la llista més votada i rebre l'encàrrec de la ciutadania d'assumir el lideratge de la ciutat. La gent et demana pel carrer si estàs il·lusionat. I jo els dic que tenim experiència, que la llista et motiva a pensar que es pot fer molt, i que el dar-rer tram del mandat 15-19 s'han afrontat moltes de les coses que havíem dit que faríem. Si no ho haguéssim fet, jo no estaria amb força ni motivat per gestionar, que és una paraula que m'agrada molt, el lideratge i l'economia de l'Ajuntament de la ciutat . Era determinant el que fèiem aquests 2 anys.

Com ha sigut aquesta campa-nya, que és la tercera que viu?

Diferent de les altres. La primera no era alcalde i la vaig viure des de l'arribada a l'activitat pública. En l'anterior se'ns feia difícil presentar un full de serveis més enllà de la reducció substancial del deute. Ara podem acreditar una sèrie d'obres. Uns diuen la Bonavista, però tan important com la Bonavista és el camí de la Gravera, la gespa de la Mion que s'està fent, l'entorn del Museu i de la Via de Sant Ignasi o qualsevol altra.

A l'última campanya deia que s'havia de millorar la connexió Passeig-Guimerà-Sant Domènec. No s'ha fet res, però...

El que cal plantejar-se és què volem fer amb el Guimerà. Hi ha grups que proposen que sigui per a vianants. Nosaltres no ho portem perquè no hi ha unanimitat en el comerç. Hi ha una divisió de 50 a 50, i les coses s'han de fer amb un nivell de consens superior.

Del programa, què és el que li fa més il·lusió?

Hi ha tres eixos fonamentals. Un és incrementar l'activitat econòmica. El polígon industrial del Pont Nou i el del Parc Central són punts importants. Les residències de gent gran. És important que s'incrementin les places concertades. Aquest mandat seria l'hora de definir i començar a fer una actuació a l'edifici del Centre Hospitalari perquè hi hagi un espai d'atenció a la gent gran. I després que la ciutat continuï fent accions amb l'horitzó de Manresa 2022, completar el Museu i fer accions que la gent valora encara més com l'ascensor del Santa Llúcia-plaça Major. Culturalment el Conservatori, l'Anònima i l'Auditori de Sant Francesc són importants. Però no hi haurà diners per fer-los tots tres. Qui ho digui és que no té possibilitats de governar ni és responsable. Jo crec que convindria endreçar l'entorn del Conservatori i que sigui el centre d'arts escèniques. I comptar molt amb els barris.

Creu que ha millorat la situació social a Manresa ?

Costarà de remetre-la. Estem al topall de la capacitat de recursos. L'aportació municipal és important, però de la mateixa manera que les urgències són les que són hauríem de mirar que es generés activitat econòmica, riquesa i feina perquè no hi hagués un increment de l'activitat a serveis socials, que té molt bons professionals però que està al límit de les seves possibilitats.