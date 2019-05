«Som un partit de centre i no volem radicalismes, no pactarem amb Vox»

Joan Comas va entrar com a regidor del PP a l'Ajuntament de Manresa a començament del 2012. La que era número 3 de la llista, Júlia Valero, va plegar per motius personals i laborals i va donar pas a Comas, que va ser a l'oposició fins al 2015, al costat de Xavier Javaloyes i Domingo Beltrán. Aquell any, els populars no van obtenir representació al consistori. Comas espera ara recuperar protagonisme i treure dos regidors. La seva principal proposta és instal·lar càmeres al carrer per controlar la delinqüència.

Vostè va ser regidor a l'oposició el mandat anterior, durant més de 3 anys. Què va aportar a la ciutat durant aquell període?

Moltes propostes que no es van dur a terme per la senzilla raó que, si no estàs al govern, poc pots fer. Per exemple, vaig proposar posar una xarxa de vàters i lavabos públics per tota la ciutat, com es fa en molts llocs de França. També millorar la mobilitat, que és desastrosa. Trigues més ara a creuar Manresa que fa 25 anys.

A les eleccions del 2015 el PP no va obtenir representació i va perdre la que havia tingut al consistori durant 32 anys. Va passar de 3 regidors a cap. Per què?

Molta gent va quedar tocada per la corrupció i el desfalc de diners públics del qual ens van acusar alguns mitjans de comunicació. Això va influir en la gent a l'hora de votar. Des del punt de vista municipal no va passar res, nosaltres vam estar a l'oposició i ho vam fer bé. Va ser una cosa externa.

Veu factible que el cap de llista del PP, ara vostè, entri a l'Ajuntament i arribi a sumar 5 mandats com a regidor com va fer Xavier Javaloyes, que es va retirar el 2015 després de 20 anys a l'oposició?

Sí, estimem treure 2 regidors, i és clar que podem tornar a sumar 4 o 5 mandats com va fer Javaloyes. Però no tots jo... (riu) Som un partit de centre, coordinem els extrems, els d'esquerra i els de dreta, els equilibrem. El problema és que el PP sempre s'ha malinterpretat. Des dels inicis ha estat un partit de centre però se l'ha titllat de dretes, perquè no hi havia més representació a la dreta. Ara ha sortit Vox i tot el protagonisme que nosaltres teníem de dretes s'ha esfumat i se n'ha anat a Vox. Va ser el ciutadà qui va acostar el PP a la dreta. Ara, l'elector s'ha adonat que el partit sempre ha estat al centre. El PP ha perdut aquests vots, els que venien de fora, d'altres ideologies, però no ens fa plorar. Ja ho diu la dita: menjar poc i pair bé.

Parlant de Vox. Com creu que els pot afectar que el partit d'ultradreta es presenti a Manresa?

Ens beneficia. Els vots que han marxat del PP i han anat a Vox no eren autèntics. Són de gent que no és de centre. Ara, el vot que tenim és nostre, està consolidat.

Amb qui podrien pactar? I amb qui segur que no?

Hi ha coses que no es poden dir fins al seu moment, perquè també hi ha eleccions europees i es podria perjudicar o beneficiar algú. Manresa no és un poble de muntanya, té influència arreu del món. El que sí que podem descartar és un pacte amb Vox, perquè som un partit de centre i no volem radicalismes.

Llavors, el pacte del PP amb Vox a Andalusia...?

La particularitat d'Andalusia és molt complexa. No es pot comparar amb Catalunya, perquè és una regió molt més gran, no és gaire industrialitzada i ha estat governada pels socialistes molts anys. Sé de gent que n'estaven fins als nassos.

Quin perfil de persones formen la llista del PP? No han fet cap acte per presentar la candidatura...

La llista és molt plural. Hi ha molts independents, hi ha homes i dones, grans i joves, gent amb responsabilitats socials i econòmiques i d'altres que són assalariats. Són persones que tenen consciència del centrisme. Sempre s'ha de mirar d'arribar a acords. La majoria són de Manresa. No hem fet mítings ni presentacions perquè la nostra tàctica és diferent. Si fas molts actes abans, quan arriben les eleccions la gent no se'n recorda. Som partidaris de fer-ho a tocar del dia electoral.

Què necessita Manresa? Parlem de propostes concretes del PP per a la ciutat.

Manresa necessita moltes coses. El que pot aportar el PP és un control de la indisciplina ciutadana (incivisme, delinqüència...). Volem instal·lar càmeres a la via pública per controlar aquells que aparquen sobre la vorera i impedeixen el pas dels vianants, aquells que passegen el gos i el deixen pixar a la porta de qualsevol casa sense netejar-ho... A França, per exemple, hi ha càmeres a moltes ciutats. També tenim propostes per millorar la mobilitat.

Com ara?

Per aconseguir una circulació més ràpida hem d'estudiar bé els carrers, els semàfors, les rotondes...

L'anterior cap de llista, Domingo Beltrán, defensava el 2015 que calia reduir el preu de la zona blava, i fins i tot proposava que els 15 primers minuts fossin gratuïts. Si vostè mana, abaixarà el preu?

Jo eliminaria el 60% de les places de zona blava. Deixaria només la part més cèntrica. La meva intenció és crear més zones de càrrega i descàrrega per a un temps concret, entre 10 minuts i mitja hora. Hi ha gent que ve dels pobles veïns a comprar a Manresa, i no se'n van a grans supermercats, sinó a botigues específiques que hi ha al centre. Necessiten lloc on deixar el cotxe i carregar la compra. També per als pobres repartidors, que sovint han d'aparcar sobre la vorera, molestant els vianants... Això milloraria la mobilitat.

Digui'm un error i un encert de la gestió de l'actual equip de govern, de CiU i ERC.

L'error principal va ser ampliar la zona blava sense avisar prèviament els veïns. A més, qui té la concessió és una empresa de Madrid, no d'aquí. Com a bona gestió, el projecte Manresa 2022. La ciutat serà molt important gràcies a això. A hores d'ara ja ve gent de tot el món, l'altre dia vaig conèixer uns californians que havien viatjat a Azpeitia, al País Basc, i des d'allà a Manresa, per fer el camí ignasià.

Habitatge: estem en una ciutat amb una de les densitats de població més altes del món. El que jo faria és limitar l'habitatge, que no es construeixin macroblocs de pisos.

Connexions: la part baixa de Manresa (Xup) està descuidada. Fa anys es va proposar una ronda i una avinguda paral·lela a la via del tren que connectaria amb l'eix Transversal, però no s'ha fet res.

Educació: som una ciutat completa pel que fa a l'educació. L'important és que tothom hi tingui accés.

Comerç: potenciar el de barri i de proximitat. Que els pagesos puguin vendre els seus productes de temporada.

Dona: com que ja hi ha altres formacions que s'han apropiat el tema, no és una prioritat per a nosaltres. Tenim sort, perquè a Manresa hi ha pocs casos de violència masclista.

El proper alcalde o alcaldessa es trobarà amb una Manresa...?

Es trobarà amb una ciutat que s'està fent gran i on cada cop els problemes són més complexos i difícils de resoldre. Són els mateixos que fa 25 anys, però més grans.