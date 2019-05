Primàries Manresa destaca la presència d'activistes de l'escola pública

Primàries Manresa ha destacat que la seva llista «és l'única que conté persones amb llarga trajectòria de dedicació i activisme en pro de les escoles públiques de la ciutat», persones com Josep Gallardo o el mateix alcaldable, Marc Olivé, així com professors i mestres que saben per experiència pròpia els problemes que tenen les escoles i les AMPA.

Primàries ha criticat JxManresa i ERC perquè no han donat «cap suport real vistos els pressupostos dedicats» i ha recordat que Valentí Junyent i Marc Aloy «van votar en contra de la proposta de construcció d'una cuina a l'escola pública Flama i han condemnat els pares i mares de Manresa a pagar-la de la seva butxaca» Primàries s'ofereix per acompanyar les reivindicacions dels claustres i direccions davant la Generalitat i treballarà per establir el perfil de conserge de reforç per cobrir baixes laborals.