Com proven vuit anys a l'Ajuntament?

Regidors que s'han aprimat i altres que han guanyat uns quants quilos. En el cas d'alguns, un canvi físic que fa pensar que s'han fet grans de cop. També n'hi ha que demostren tenir un ADN privilegiat. Diuen que la política crema i que, sovint, el pes de la responsabilitat, els àpats fora de casa i els horaris intempestius tenen un efecte clarament perjudicial en el físic dels que s'hi dediquen. Regió7 ha volgut comprovar-ho prenent com a referència els regidors i l'alcalde, nou en total, que han estat a l'Ajuntament de Manresa els darrers dos mandats. El del 2011-2015 i el del 2015-2019, que ara s'acaba.

El relleu de mandat suposa l'adeu definitiu de la política dels convergents Josep Maria Sala (70 anys), que tanca una etapa de 28 anys al consistori, i de Mercè Rosich (66), que hi és des del 1999. Tots dos es retiren. Són els regidors més veterans de l'actual consistori manresà. En aquests vuit anys, tots dos han vist com se'ls emblanquien els cabells. Sala, però, fins i tot s'ha animat a lluir una barbeta al mentó que li dona un aire més modern que vuit anys enrere. Darrere de Rosich, per edat, hi ha Miquel Davins, nascut el 1956. El regidor d'Unió, que va quedar fora del govern manresà pel pacte de governabilitat entre CDC i ERC en el present mandat, va entrar a l'Ajuntament el 2007, dins la candidatura encapçalada per Josep Vives. Com en el cas de l'actual alcalde i candidat, Valentí Junyent (59 anys), que aquest diumenge intentarà revalidar el càrrec per tercer cop, Davins no ha canviat excessivament.

Un quilo amunt, un quilo avall. Joan Calmet és de la mateixa quinta que Junyent i és l'únic regidor que el líder de la candidatura JXManresa ha decidit mantenir a la llista. A Calmet, els vuit anys a l'Ajuntament li han marcat més les faccions. S'hi ha fet gran. Després d'ell, la primera dona en aquest repàs és Mireia Estefanell, regidora d'ERC sense cartera pel cas Vermellgate, que també és de la seva mateixa edat. La política li ha fet guanyar uns quants quilos. En canvi, a Jordi Masdeu (45 anys), que tanca la llista de la CUP, n'hi ha fet perdre. Això sí, ja té cabells blancs. Jordi Serracanta, de CDC i de 42 anys, també s'ha fet gran a l'Ajuntament. La barba que s'ha deixat hi ajuda. La seva companya de partit i d'edat, Àuria Caus, pot estar satisfeta perquè, en el seu cas, el pas del temps ha estat força anecdòtic. Potser el pentinat...