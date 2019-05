«Nosaltres som els que fem política, no els que parlem de política»

Marc Olivé és candidat a l'alcaldia per Primàries Manresa. Ha estat anys vinculat a l'ANC però no té trajectòria política. Això l'afavorirà, diu, en la cursa electoral. Va resultar guanyador en les votacions obertes que va impulsar la formació per escollir cap de llista, amb 114 vots. Defensa aferrissadament la independència de Catalunya i creu en l'apoderament ciutadà per governar.

Què pot oferir Primàries Manresa a la ciutat que no ofereixi una altra formació política?

Una doble mirada. D'una banda, volem transformar l'Ajuntament en una eina en clau de país. Després de l'1-O no podem parlar només d'arreglar voreres. Hem d'entendre que el país està en un procés cap a la independència i això ha de ser present al consistori. D'altra banda, volem apoderar les persones. Que les decisions d'inversions es prenguin a través d'un procés de democràcia participativa, que la gent pugui decidir sobre allò que afecta el seu barri i que les associacions que vulguin assumeixin petites parts del manteniment del seu entorn.

La independència i la república centren el seu programa. Com beneficiaria això Manresa?

Fer la independència no és fer un brindis al sol sinó, per exemple, separar-te del lobby elèctric espanyol, que sabem que és un capitalisme d'amiguisme que es fa a la llotja del Bernabéu. Proposem crear una empresa municipal d'energia elèctrica basada en renovables. Que els edificis municipals es puguin autosubministrar i, si hi ha excedent, que es cobreixin casos de pobresa energètica. Un altre tema molt important: dels 130 milions d'euros que es paguen anualment a Manresa d'IRPF, només se n'acaben gestionant 21. Quan parlem d'espoli fiscal, parlem d'on són aquests 110 milions. Per què no els administra l'Ajuntament? Quantes coses a favor dels manresans podríem fer si fos així?

Quan es van presentar van assegurar que Primàries és la «síntesi de l'independentisme de base». En quin sentit?

Hi ha un matís important entre ser independentista o estar disposat a fer la independència. És com parlar de futbol o jugar a futbol. Nosaltres som els que fem política, no els que parlem de política. A Manresa, això vol dir separar-te tant com puguis d'aquells llasts que tenim amb l'Estat espanyol, fent que els concursos estiguin definits de manera que no els guanyin sempre les empreses de l'Ibex 35, entre d'altres. Hem vist com el procés d'independència que va començar a nivell popular s'ha estavellat quan ha arribat als despatxos d'ERC, Junts per Catalunya i també de la CUP. No s'ha obeït el mandat del poble.

També han defensat en més d'una ocasió que són el projecte més innovador. Per què?

Per la manera com s'ha fet la llista. Els altres partits utilitzen mecanismes que són opacs, ningú sap per què el candidat és candidat ni tampoc per què la resta de membres van al número que van. Ja que diumenge no podrem fer unes eleccions obertes, volíem que la ciutadania pogués escollir quins candidats volia i en quin ordre. El sistema polític actual té un problema: es busca un adhesió a la marca però després no se sap ben bé per què s'hi és. La marca és la paret opaca.

I vostès no operen sota la marca de Primàries Catalunya?

És diferent. El nom de Primàries Manresa el vam decidir entre tots, però hi havia altres opcions. Primàries Catalunya no és un partit i, per tant, el que fa no és imposar sinó proposar unes directrius comunes i posar recursos a la disposició de les formacions, en l'àmbit del disseny o la propaganda electoral, per exemple. S'ofereix la imatge per una qüestió de practicitat, però ningú ens diu de què hem de parlar.

El gruix de persones que formen la llista no tenen experiència política. Benefici o perjudici?

El perfil dels candidats és molt divers i això és un gran benefici. La manera com s'ha confeccionat la llista permet que persones com aquestes es presentin. Que no tinguin experiència política ens treu del mecanisme convencional, pel qual es col·loca gent per amistat, o perquè vol arribar a altres càrrecs... En canvi, la nostra ambició és Manresa i posar-la a disposició del país per fer la independència.

Els vots que s'enduguin el 26-M, de qui seran? S'estrenen com a formació a Manresa.

Ens destinem al públic independentista que no vota a les municipals però sí a les autonòmiques i a les generals perquè no creu que a l'Ajuntament hi hagi possibilitats reals de fer la independència; també a gent que veu com la independència s'ha estavellat als despatxos; i a persones que volen que la seva veu sigui present al consistori i que volen que els elegits retin comptes.

En cas d'obtenir representació, amb qui podrien pactar?

No pactarem mai amb ningú del 155 ni amb els que no saben què són. Acceptaríem pactar l'alcaldia amb qualsevol dels altres partits. Però la nostra voluntat no és regalar vots. No som una via per donar suport a ningú, sinó que volem ser la veu dels ciutadans.

De manera breu, què proposen en els següents àmbits?

Habitatge: tornar a censar els pisos buits que hi ha i saber per què no es posen al mercat. Bonificar propietaris que posin pisos a lloguer per sota de l'índex de referència o joves que s'emancipin.

Connexions: la ciutat no està ben comunicada amb l'àrea metropolitana perquè, per molt que s'hagi reivindicat la capitalitat, aquesta no s'ha exercit. No hi ha hagut fermesa a l'hora de reclamar millores de les infraestructures per qüestions de partit. L'alcalde és del mateix partit que el govern de la Generalitat... Per això el desdoblament de la C-55 és una de les nostres apostes fortes.

Educació: hem de treballar amb els centres perquè trobin en l'Ajuntament un aliat davant el departament d'Educació de la Generalitat i col·laborar amb les AMPA.

Comerç: el problema de Manresa és que perd gent jove. Rejovenir la ciutat dinamitzarà el comerç. L'altra aposta és crear un gran mercat setmanal al centre, que tingui capacitat d'atracció més enllà del municipi. Es faria els dissabtes.

Dona: un cop fet el cens de pisos, posar-ne a disposició de dones maltractades. Fer visible la dona en tots els àmbits, però també visibilitzar referents de noves formes de masculinitat que no són les convencionals.

Què ha fet bé i què malament l'actual equip de govern?

Reduir el deute és una bona feina. Com a demèrit, haver perdut 3,5 milions d'euros per un error estúpid al padró municipal.