Segueix els resultats de les eleccions del 26-M a Manresa i la Catalunya Central a Regió7

Més de 36 milions de ciutadans estan cridats a les urnes aquest diumenge, 26 de maig, per escollir el color de tots els ajuntaments del país. Les eleccions municipals arriben encara no un més després de les generals del 28 d'abril passat i coincideixen també amb les europees. A més, en 12 comunitats també es renova el govern autonòmic.

Amb motiu d'aquesta cita clau, Regió7 oferirà diumenge una cobertura informativa especial a través de la qual els lectors podran conèixer els resultats dels comicis de les eleccions del 26-M a Manresa i a la Catalunya Central en temps real, un cop tanquin els col·legis electorals i comenci l'escrutini.

Per què no et perdis cap detall de la jornada, a www.regio7.cat trobaràs una sèrie de gràfics amb dades dels resultats de les eleccions del 26-M tant a nivell estatal com per comunitat autònoma, província i municipi. Així mateix, s'inclouran gràfics i comparatives amb els resultats obtinguts en les anteriors eleccions municipals, europees i autonòmiques.

L'objectiu d'aquesta cobertura és reforçar el compromís amb els nostres lectors per oferir-los una informació propera, immediata, veraç i de qualitat.

A través de la nostra secció especial de les eleccions del 26-M hem seguit tot el que ha passat durant la campanya electoral, per tal d'apropar als usuaris tota la informació sobre els candidats, les enquestes i els programes electorals.