«El sobiranisme ha de guanyar totes les eleccions per fer-se respectar pel règim»

Artur Mas no farà cap pas per liderar, però ajudarà si li demanen

Artur Mas no farà cap pas per liderar, però ajudarà si li demanen Oscar bayona

Dimecres a la tarda va ser a Manresa en l'acte central de Valentí Junyent. Diu que no ha deixat de fer la seva feina des que va fer el pas al costat, «però en campanya es veu més»

El qui va ser president de la Generalitat entre 2010 i 2016, així com president de CDC i del PDeCAT, està sent molt actiu en aquesta campanya electoral, i viatja per Catalunya participant en actes electorals de les candidatures de Junts per Catalunya.

He llegit que l'han ficat en un altre paquet de fiances milionàries del Tribunal de Comptes, ara pel cost de l'1 d'Octubre

No m'estranya, perquè només saben aplicar la medicina de fer por i l'amenaça. Es va veure amb nosaltres pel 9-N, s'està veient ara amb els als càrrecs processats pel jutjat 13 de Barcelona. És un avís a navegants d'un règim repressor i per això quan hi ha eleccions a Catalunya, les que siguin, el projecte sobiranista les ha de guanyar sempre, per fer-nos respectar millor. Però els càstigs econòmics es poden compartir, a diferència de la presó, l'exili o la inhabilitació, que són individuals. En els econòmics s'activen els corrents de solidaritat, i això a Madrid no ho acaben d'entendre.

Però als del 13 els estan començant a embargar perquè no s'ha recollit prou.

I jo estic embargat, i Rigau, Homs, Vilajoana, Ortega... perquè encara no arribem a totes les quantitats, però la solidaritat continuarà funcionant.

Els presos al Senat i al Congrés, un espai de llibertat o una ficció de llibertat?

No era un espai de llibertat perquè van tornar a dormir a la presó. Era un espai de reafirmació i dignitat. Reafirmació, perquè no van poder impedir que els catalans enviéssim aquesta gent al Congrés i al Senat; aquesta és la nostra força. I dignitat, perquè els van comportar com a demòcrates que estenen la ma al diàleg i l'estesa. Els hooligans, com sempre, no eren els independentistes catalans sinó diputats de Vox i de Ciutadans.

En aquesta campanya se l'està veient força.

Em criden i ajudo. Jo vaig fent la meva feina, i com que estem en campanya, es veu més.

A partit del dia 27 prendrà part activa en la feina de relligar l'espai hereu de CDC?

Des que vaig deixar la presidència de la Generalitat sempre he dit que hi soc per ajudar en el que se'm demani. Però fer voluntàriament tornar a passes endavant per liderar-ho tot plegat? No és el cas. Estic compromès amb el projecte i ajudaré amb la implicació que se'm demani.

Orientar el vot a tenir el millor alcalde, o a contribuir a la causa del país?

No és incompatible, però té un ordre: primer, pensar en el municipi per als propers quatre anys, i si pot ser, combinar-ho amb pensar en Catalunya per a la propera generació. La candidatura de Valentí Junyent a Manresa aconsegueix la combinació d'un alcalde que sap el que té entre mans, i alhora votar-lo consolida un projecte de país.

Que ha de fer l'independentisme en aquesta legislatura al Congrés?

Primer ha de tenir un projecte comú, no pot anar cadascú pel seu compte. Ha de mantenir la ma estesa al diàleg i als acords sense renunciar a l'objectiu final de la independència, però sabent que ara no és possible al cent per cent, has d'identificar, a l'Estat, aquells que et faran menys mal. I no ha d'oblidar que hi ha una sèrie de temes que es decideixen a Madrid i que afecten al benestar dels 7,5 milions de catalans.

Va ser correcte la decisió de no votar Miquel Iceta?

En circumstàncies normals hauria estat senador. Ara bé, estem en condicions normals? I en segon lloc, té sentit que Pedro Sánchez anunciés que presidiria el Senat algú que no era senador i necessitava l'aprovació del Parlament? Finalment, és correcte que, abans de ser votat, digui que ell sí que hagués aprovat el 155, a diferència de Montilla?

S'ha obert la porta que en la propera renovació de senadors autonòmics la majoria deixi fora la minoria?

Espero que no sigui així, ja que serà el senyal que estem en una situació de més normalitat, amb els presos fora de la presó, sense perseguits i embargats, i que els qui són fora puguin tornar sense anar a la presó. Això és impossible a tres o quatre anys vista? Jo no tiro la tovallola.

Meritxell Batet, Manuel Cruz.

Prefereixo gent coneguda que desconeguda. S'hi pot parlar, però els jutjarem pels seus actes.