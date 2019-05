Berga tanca la campanya entre reivindicació, pluja, música i 'pintxos'

Montse Venturós, Jordi Sabata, Ramon Camps i Joan Torres van esgotar ahir els darrers cartutxos de la campanya electoral amb actes que van estar marcats per la reivindicació, la música i la pluja, que va fer que tots els partits haguessin de reubicar les seves propostes. Com no podia ser de cap altra manera, tampoc hi va faltar la teca.

La sala del Casino es va omplir amb més de 100 persones que van donar escalf i caliu a la cloenda de final de campanya de la CUP. Hi va haver moments per a l'emoció, com quan la diputada Natàlia Sánchez va demanar agraïment per a l'aspirant a la revàlida Montse Venturós, «la nostra alcaldessa ha fet que passin coses, ha sabut portar allò del poble mana i el govern obeeix a les últimes conseqüències i això té molt valor. Si us plau, un aplaudiment per a la vostra alcaldessa», va demanar davant un auditori entregat que va esclatar en aplaudiments. «Gràcies per resistir en moments molt difícils, gràcies a tu i a la Tere també per fer-te com ets», va dir amb afecte i tendresa fent referència a la mare de Venturós, que va morir el 2018. Altres moments van ser de reivindicació inesperada com quan pares, mares i professors de l'escola de Sant Joan amb els seus fills van irrompre a l'acte amb una pancarta per fer present la seva defensa de l'educació pública i la segona línia de P3 enmig dels aplaudiments dels presents. L'alcaldable cupaire va demanar el suport per «capgirar realment la història de Berga».

Junts per Berga també va finalitzar ahir la campanya amb una trobada de caire informal a la sala gran del Casal Cívic de la plaça de Sant Joan. Després que alguns dels membres de la candidatura seguessin per darrer cop al sofà vermell que tant de joc els ha donat durant les darrere setmanes –i que ha passejat per tots els racons de Berga– per acabar d'explicar els seus projectes, la sorpresa la va protagonitzar l'alcaldable, Jordi Sabata, que va voler mostrar una faceta que fins ahir havia mantingut reservada. Sabata va pujar a l'escenari per interpretar Stars, d' Els Miserables, acompanyat d'Eva Camposo al violí i Queralt Giralt al violoncel. Sabata es dedica professionalment al món de la música i ahir es va deixar anar en un ambient del tot relaxat. L'acte va cloure amb una fideuà popular que van cuinar els mateixos membres de la llista.

ERC va fer un final de campanya amb un berenar a mitja tarda i, a les 8 la intervenció dels membres de la llista a la plaça Viladomat amb l'alcaldable republicà, Ramon Camps. Aixi mateix es va escoltar un missatge de la dirigent republicana a l'exili a Ginebra, Marta Rovira. «Tot el suport per la feinada que esteu fent al Bergueda», va dir.

També d'una manera totalment informal, entre cerveses i pintxos, Joan Torres, de Berga en Comú, va donar per finalitzada la seva campanya en un acte sota el porxo de l'edifici de l'antic centre cívic, a Santa Eulàlia. «Ho hem plantejat com una festa perquè ara ja està tot dit», assegurava mentre repartia pintxos als presents.