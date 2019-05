Callús i el Bruc augmenten a 11 regidors i Vallcebre baixa a 5

Tres ajuntaments de casa nostra variaran el nombre de regidors després d'aquestes eleccions, com a conseqüència del creixement o decreixement de població registrat en el darrer padró municipal oficial (l'1 de gener del 2018). En concret, n'hi ha dos que augmentaran la seva representació de manera idèntica. Es tracta de Callús (Bages) i el Bruc (Anoia), que passen de 9 a 11 regidors, ja que han superat el llindar dels 2.000 habitants. Per contra, Vallcebre (Berguedà) en perdrà i passarà de 7 a 5, ja que la seva població s'ha situat per sota dels 250. Alhora, això té com a conseqüència que es concorri a les eleccions amb llistes obertes.