Disset pobles ja saben qui tindran d'alcalde perquè només s'hi presenta una opció

Els veïns de disset municipis de les comarques centrals tenen una única llista per votar a les eleccions de demà, i això vol dir que ja saben qui serà el seu alcalde. Les poblacions amb candidatura única en aquest territori han passat de les 7 de fa quatre anys a les 17 actuals. Es tracta de municipis petits, i només dos superen el miler d'habitants. ERC ja té assegurada l'alcaldia en tretze d'aquests disset municipis, ja sigui amb una candidatura pròpia o bé amb una d'independent però vinculada al partit, amb la marca blanca d'Acord Municipal. Tindran un alcalde republicà els ajuntaments de Fonollosa, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria d'Oló, Casserres, Gisclareny, Montclar, la Quar, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola, Fontanals, Lles de Cerdanya, Carme i els Prats de Rei. Junts per Catalu-nya en té assegurades tres, a Castell de l'Areny, a Santa Maria de Merlès i a Navès. A Sagàs, els propers quatre anys governarà com a independent l'Agrupació d'Electors de Sagàs.