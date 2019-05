A Manresa podran votar demà prop de 500 persones més que a les municipals del 2015

Preparatius per als comicis de demà a la biblioteca de l'institut Lluís de Peguera

Preparatius per als comicis de demà a la biblioteca de l'institut Lluís de Peguera oscar bayona

El cens electoral per a aquesta convocatòria d'eleccions municipal i europees a Manresa que se celebraran demà és de 52 .800 electors per a les municipals i 52.671 per a les europees.

En el cas de eleccions municipals la xifra d'electors és superior de 464 persones respecte a les eleccions de 2015, que va ser de 52.336. El nombre d'electors per les eleccions europees és superior de 467 persones respecte a les eleccions celebrades el 2014, que va ser de 52.204.

La diferència de 129 persones que podran votar a les municipals però no a les europees ve perquè països que tenen signats acords de reciprocitat de vot amb Espanya. Això els atorga dret a vot a les eleccions municipals però no a les europees, perquè l'acord és només d'àmbit estatal.



20 col·legis electorals

Pel que fa als col·legis electorals, n'hi haurà 20 amb un total de 82 meses. La llista de col·legis electorals i les seves adreces és el següent:

?Ateneu Les Bases (carrer Cintaires, 30)

?Centre Cívic Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50).

?Centre d'Esplai "Nostra Llar" (carrer Dos de Maig, 26)

?Centre Infantil Sant Pau (carrer Cardener, 12)

?Conservatori Municipal de Música (carrer Ignasi Balcells, 12-14)

?Edifici de l'Ajuntament (Plaça Major, 6)

?Escola d'Art (carrer Infants, 2)

?Escola Bages (carrer Sèquia, 55)

?Escola La Font (carrer Sant Cristòfol, 43)

?Escola La Sèquia(carrer Camí Vell de Santpedor, 36-38)

? Escola Pare Algué (carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 16)

?Escola Muntanya del Drac (Grup Pare Ignasi Puig – El Xup)

?Escola Renaixença (plaça Independència,1)

?Escola Sant Ignasi (carrer Mestre Albagés,1)

?Escola Serra i Hunter (Grup de la Balconada)

?Fundació Universitària del Bages (Av. Universitària, 2-4)

?Institut Guillem Catà (carrer Rosa Sensat, 6)

?Institut Lluís de Peguera (plaça Espanya, 2)

?Institut Pius Font i Quer (carrer Amadeu Vives, 21)

?Oficina d'Acció Ciutadana (plaça Democràcia,1)

On he de votar?

L'Ajuntament de Manresa desplegarà un operatiu per informar sobre la participació i els resultats de les eleccions a través del web www.manresa.cat/eleccions.

La informació s'incorporarà a l'aplicació Viu Manresa, des d'on es podran consultar des del cens electoral i el lloc de votació fins els resultats en temps real.

A més a més, des de l'apartat «L'Ajuntament respon» de l'app s'atendran les peticions d'informació que puguin formular els ciutadans durant la jornada electoral.

Un altre canal d'informació serà el compte de Twitter de l'Ajuntament de Manresa (@ajmanresa), on es donaran a conèixer les dades de participació a les 2 i a les 6 de la tarda, així com també els resultats permanentment actualitzats a partir de 2/4 de 9 del vespre, a mesura que es vagi tancant el recompte de vots en les diferents meses electorals.

Durant tot el dia de les eleccions, per atendre consultes i incidències, es podrà trucar als telèfons 93 878 24 12 - 93 878 24 13 - 93 878 24 80 - Centraleta (93 878 23 00). També hi haurà un servei d'atenció presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).



Primer les europees

El Consell de Ministres ha establert que l'escrutini ha de començar amb el recompte de les paperetes de les eleccions europees i continuar per les municipals.

El Consell de Ministres va aprovar el Manual d'instruccions per a les meses electorals que estableix que l'ordre de l'escrutini és: primer, Parlament Europeu i, després, les eleccions municipals.

Aquestes instruccions són d'obligat compliment i, per tant, primer es disposarà dels resultats i corresponent acta d'escrutini de les europees i després la de les municipals.