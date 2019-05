Solsona posa punt final a la campanya electoral amb actuacions dels partits molt diverses

Les diferents candidatures de Solsona que encaren demà les eleccions municipals, marcades per una forta reivindicació política, van organitzar ahir els seus últims actes de campanya.

La candidatura de Barbens, Junts per Solsona, va optar per fer una visita als avis del casal cívic Xavier Jounou i conversar amb ells sobre les necessitats de la ciutat i de les millores que li calen. El cap de llista va demanar als avis que «no dubteu a proposar idees o a explicar les necessitats que tingueu, i tot el que que pugui ser un bé per a Solsona». Barbens va fer ressaltar que «preferia els fets i no només paraules».

Pel que fa a Esquerra Republicana (ERC), amb David Rodríguez com a cap de llista, va fer un sopar amenitzat per l'actuació musical del grup La Quinta al local d'ERC, on Joan Parcerisa, membre de la llista, va assegurar que «l'objectiu del partit ha estat sempre situar les persones al centre de les polítiques i vetllar per la seva qualitat de vida en un territori amable i desenvolupat». Durant l'acte es van projectar vídeos de Marta Rovira i Meritxell Serret en suport a la candidatura de Rodríguez com a grup «capacitat per governar amb les millors condicions».

També Alternativa per Solsona-CUP va voler tancar la campanya electoral d'una manera més distesa, amb dos concerts, a càrrec de Júlia Xandri i el grup Ebri Knight, i amb un sopar popular. L'acte es va dur a terme al Casal Popular la Fura a causa de la pluja, i Pilar Viladrich, que encapçala la candidatura, va assegurar que la formació i els ciutadans de Solsona tenen clar què volen i com ho volen –més sostenibilitat, feminisme i lluita contra el racisme i xenofòbia– i que esperen poder continuar lluitant per aconseguir-ho.

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) va ser present a Solsona, en aquest cas al mercat setmanal, on Encarna Tarifa, la cap de llista de la formació, va repartir fullets informatius i flors de color vermell entre els solsonins.

El partit encapçalat per Àngela López, de Ciutadans, també va voler fer acte de presència al mercat setmanal amb una carpa, amb la presència de quatre membres més de la llista.