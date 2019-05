Tots els veïns majors de 18 anys de Cabrianes opten a l'alcaldia de la població

La petita població de Cabrianes, agregada al municipi de Sallent (Bages), de poc més de 350 habitants, escollirà aquest diumenge qui serà el seu alcalde pedani. És a dir, la persona que els representarà a l'Ajuntament de Sallent. Així, a banda de les eleccions europees i municipals, a Cabrianes s'hi sumen també uns altres comicis. Enguany, es dona el cas que l'actual alcalde pedani es presenta com alcaldable d'ERC a Sallent i, a Cabrianes, no s'ha presentat cap candidat. Així que tots els veïns majors de 18 anys de la població opten a ser el futur alcalde pedani de Cabrianes. Cada cabrianès haurà de dipositar en una urna el nom dels seus tres candidats preferits i a qui tingui més vots se li proposarà el càrrec, tot i que aquest pot acabar declinant l'oferta.

Cabrianes té alcalde pedani des de principis del segle XX i, tot i que aquesta figura no ha estat regulada per l'Ajuntament de Sallent fins fa dos anys, el càrrec ha conviscut amb diversos règims polítics. L'alcalde pedani és el representant de la gent de Cabrianes i qui defensa els interessos dels veïns del poble davant l'Ajuntament de Sallent. No rep cap sou per fer-ho i treballa de manera paral·lela amb l'Òrgan Territorial de Participació, l'OTP, que és l'òrgan polític i administratiu del poble.

L'alcalde pedani s'elegeix sempre coincidint amb les eleccions municipals i només pot ocupar el càrrec durant dues legislatures, però transcorreguts quatre anys del darrer mandat pot tornar a presentar una nova candidatura.

Aquest any, es dona el cas que l'actual alcalde pedani, Oriol Ribalta, es presenta d'alcaldable d'ERC a Sallent i, per tant, deixarà de ser l'alcalde de Cabrianes. Cap veí del poble s'ha presentat de candidat i, segons la fórmula reglamentària, tots els cabrianesos majors de 18 anys opten a l'alcaldia.

Per a la Montserrat Vila, veïna de Cabrianes de 89 anys, el futur alcalde pedani "ens haurà d'aguantar a tots nosaltres". "Jo ja m'he mirat la llista i no sé gaire qui posar de primera opció, però algú o altre posaré. Què hi farem si ens deixa l'actual", ha explicat. Vila diu que la primera condició per al futur alcalde pedani és que "ens escolti a tots". Com a prioritat, creu que caldria arreglar alguns carrers del poble.



Cabrianes independent o no, l'etern debat

Si Cabrianes s'ha d'independitzar o no de Sallent és l'etern debat al municipi. La majoria de veïns estan a favor de la independència de Cabrianes, però no és el cas de l'actual alcalde, el republicà Oriol Ribalta, qui considera que Cabrianes ja ha guanyat en autonomia.

Si Ribalta guanya les eleccions a Sallent i esdevé alcalde, serà el primer alcalde de Sallent veí Cabrianes des que hi ha democràcia.