Contrincants als jutjats vells de Manresa

Han batallat entre ells dues setmanes. Ahir, però, hi va haver paraules de cordialitat en l'ultima trobada dels candidats abans de les eleccions. La cita va ser davant dels antics jutjats. El lloc escollit per Regió7 per a la foto dels caps de cartell de Manresa no és casual. Les instal·lacions, que representen una part de la història de la ciutat, s'haurien de convertir en la subseu que ha de donar visibilitat a la presència de la Generalitat a la Catalunya Central, que ara està dispersa en diferents espais de la capital del Bages que passen desapercebuts.

Precisament la delegació del Govern a la ciutat acumula set anys de retard i encara ara no hi ha cap projecte en ferm per al nou edifici. El diari els va citar a dos quarts de deu del matí, a les escales de davant la basílica de la Seu, a la plaça de la Reforma, a l'altre cantó d'on, finalment, es va fer la instantània. Els més puntuals van ser els candidats del PP i Podem Manresa, Joan Comas i Carmelo Plaza, respectivament, que ja hi eren uns minuts abans de l'hora. La candidata de Manresa en Comú, Ana Querol, va arribar acompanyada dels seus dos fills; l'Isaac, de 8 anys, i l'Elvira, de 3. «Ja he demanat massa vegades en les darreres setmanes a la família si se'n podien fer càrrec», afirmava tot justificant la presència dels nens, els quals deien que per a ells «la mama és la millor».

El socialista Felip González va arribar amb la bicicleta elèctrica –que utilitza per desplaçar-se per la ciutat– mentre algú copsava que els pneumàtics del vehicle de González són molts gruixuts. «Em fan falta pels sotracs dels carrers», deia bromejant, i és que ahir cap dels candidats tenia ganes de debatre més. Alguns s'hi han deixat la gola en els darrers dies per convèncer els electors.

Tot i que els manresans podran escollir entre deu partits, hi havia nou candidats. Hi faltava la cap de llista de Vox, Inmaculada Cervilla. Tot i que aquest diari la va convidar a formar part de la foto finish de la cursa electoral, i havia confirmat que hi seria, finalment no va fer acte de presència, malgrat que aquest diari li va trucar també ahir al matí en veure que no arribava. Cervilla no va contestar la trucada.

Al principi tots es van saludar cordialment, malgrat que semblava haver-hi més feeling, a l'hora de conversar, entre Marc Aloy (ERC), Roser Alegre (Fem Manresa) i Marc Olivé (Primàries Manresa). Els que es mostraven més tímids a l'hora d'interactuar amb la resta de candidats van ser Andrés Rojo (Cs), Joan Comas (PP) i Carmelo Plaza (Podem Manresa). El candidat de JxM, Valentí Junyent, parlava afablement amb cada un dels seus contrincants. Tots deien que passarien el dia amb la família. El candidat del PP era l'únic que tenia previst sortir a la nit, a escoltar música dels 60 i 70 a El Sielu.