26-M: segueix les eleccions municipals i europees 2019, en directe

La doble jornada electoral (en algunes comunitats triple) d'aquest diumenge ja està marxa. A Regió7 seguirem intensament les eleccions municipals i europees del 26-M, oferint-vos totes les incidències i avanços de participació. A tot l'Estat hi ha uns 36 milions de persones cridades a votar i en una ciutat com Manresa, són 52.800 els electors que tenen reconegut el dret a triar l'alcalde i els regidors, i 52.671 els qui poden escollir representants al Parlament Europeu.

Les meses i col·legis electorals han obert "sense incidències" a les 9 del matí, segons la Delegació del govern espanyol a Catalunya. En un comunicat, s'afirma que els "habituals contratemps s'han anat resolvent abans de l'obertura dels col·legis o en un breu espai de temps". En total s'han constituït 8.365 meses en 2.691 col·legis per als comicis europeus i municipals en 947 municipis de Catalunya.

Durant la jornada, en aquest article pots seguir tota la informació en directe de les eleccions municipals i europees. I quan tanquin els col·legis electorals, seguirem l'escrutini i oferirem els resultats finals en una nit que es preveu llarga. Els primers resultats de les europees es faran públics a partir de les onze de la nit. Pel que fa a les municipals, la previsió és que no hi hagi dades abans de la mitjanit.

Les eleccions, minut a minut





Per què no et perdis cap detall de la jornada, a www.regio7.cat trobaràs una sèrie de gràfics amb dades dels resultats de les eleccions del 26-M tant a nivell estatal com per comunitat autònoma, província i municipi. Així mateix, s'inclouran gràfics i comparatives amb els resultats obtinguts en les anteriors eleccions municipals, europees i autonòmiques.

L'objectiu d'aquesta cobertura és reforçar el compromís amb els nostres lectors per oferir-los una informació propera, immediata, veraç i de qualitat.

A través de la nostra secció especial de les eleccions del 26-M hem seguit tot el que ha passat durant la campanya electoral, per tal d'apropar als usuaris tota la informació sobre els candidats, les enquestes i els programes electorals.