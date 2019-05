Resultat de les eleccions municipals a Igualada: segueix l'escrutini

Segueix els resultats de les eleccions municipals d'aquest 26 de maig als diversos punts de la comarca de l'Anoia pel web de Regió7. Després del recompte de les europees, es procedirà a calcular els resultats de les locals, pel que en punts grans les xifres finals podrien tardar a confirmar-se.

A Igualada, sis candidatures competiran per a l'alcaldia, ocupada en la darrera legislatura per Marc Castells, que enguany repeteix com a candidat amb Junts per Igualada. Les altres formacions que aspiren al càrrec són ERC, Cs, PP, PA Cup - Amunt i Is -PSC-COM-IO-CP.