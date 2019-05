Les fotos per als mitjans porten els candidats a Barcelona a fer un recorregut per quatre llocs

Reunir els candidats a l'alcaldia dels diferents municipis coincidint amb el dia de reflexió s'ha convertit en una cita obligada. Ho ha fet aquest diari (vegeu pàgina 2 i 3) i ho va fer, ahir, l'agència Efe amb els set principals candidats a l'alcaldia de Barcelona a l'històric Saló de Cent de l'Ajuntament.

Ada Colau (BComú), Elsa Artadi (JxCat, que va sostenir un retrat de Joaquim Forn, cap de llista de la seva formació empresonat per l'1-O), Manuel Valls (Cs), Jaume Collboni (PSC), Ernest Maragall (ERC), Josep Bou (PPC) i Anna Saliente (CUP) van seguir les instruccions del cap de fotografia d'Efe a Catalunya, Alberto Estévez, per immortalitzar el moment el dia previ a la cita electoral.

Prèviament a la fotografia d'Efe, van acudir al moll del Bogatell, on van posar muntant en bicicletes del servei públic del Bicing per a El Periódico de Catalunya. A la plaça de Sant Jaume es van fer una gran selfie per a El País, amb l'alcaldessa aguantant un pal telescòpic de tres metres que sostenia un telèfon mòbil. I, després de la fotografia d'Efe, van anar al pavelló Mies van der Rohe per tornar a fotografiar-se, aquesta vegada per a La Vanguardia.