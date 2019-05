Guiteras perd la majoria absoluta a Moià i la CUP entra per primera vegada

L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras (Ara Moià – AM (ERC)) ha guanyat novament les elEccions municipals, però ha quedat lluny dels resultats de l'any 2015. El també diputat al Parlament ha perdut la majoria absoluta que ostentava amb 10 regidors i retrocedeix fins a 6 representants. Els quatre edils que perd l'alcalde se'ls reparteixen Junts per Moià, com a segona força i 4 regidors (un més que el 2015), el PSC –que torna a obtenir un representant després de 8 anys sense presentar-se a les eleccions municipals a Moià- i la CUP, que es presentava per primera vegada amb Basha Changue com a cap de llista i que s'ha estrenat amb 2 representants. La participació a Moià ha crescut del 56,2% fins al 66,9% en aquests comicis.

El 2015 a Moià el republicà Dionís Guiteras va aconseguir ser hegemònic. La seva candidatura, Ara Moià –AM, va aconseguir 10 dels 13 regidors possibles. Els 1.673 vots que va aconseguir, el 74% del total, li va permetre governar amb comoditat durant tot el mandat. Ara, però Guiteras n'obté 6, i torna així als resultats obtinguts l'any 2011.

Amb suports o en solitari, i si no es configura una majoria alternativa, seria el tercer mandat de Guiteras al capdavant del consistori de la capital de la nova comarca del Moianès.

En aquestes municipals, a Moià s'han presentat quatre llistes. A més de Guiteras, Junts per Moià s'ha presentat amb Maria Tarter al capdavant. El 2015 CiU va obtenir 463 vots, un 20,5% del total.

Com a novetat, enguany s'han presentat Capgirem Moià – CUP Alternativa Municipalista, amb Basha Changue com a cap de llista. D'altra banda, Susana Tapia encapçalava la candidatura de Progrés-Socialistes amb el lema 'Totes i tots som Moià', que no ha aconseguit representació.