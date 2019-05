El PSOE guanya les europees amb 18 escons, seguit del PP amb 11-12, segons un sondeig

El PSOE s'ha convertit en el triomfador de les eleccions al Parlament Europeu que s'han celebrat aquest diumenge en aconseguir 18 escons i el 30,3 per cent dels vots i el segueix el PP amb 11-12 i el 19,5 per cent dels vots.

El tercer partit més votat seria Ciutadans amb 8 parlamentaris i el 14,2 per cent dels vots, seguit d'Unides Podem amb 7 parlamentaris i l'11,8 per cent. Vox entraria per primera vegada a la Cambra europea amb 4 o 5 escons i el 8,2 per cent, segons el sondeig de GAD3 per a l'ABC.



Batalla catalana

En la batalla catalana entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, guanyaria el primer en aconseguir 2-3 escons i el 4,8 per cent dels vots. Per la seva banda la coalició en la qual se situa ERC, amb EH Bildu i el BNG obtindria 2 parlamentaris i el 3,5 per cent dels vots.

Per la seva banda, Coalició per Europa, que integra entre d'altres el PNB i Coalició Canària, obtindria entre 0 i 1 escons.

Resultats 2014

Les eleccions europees del 2014 les va guanyar el PP amb 16 escons i el 26,06 per cent dels vots, seguit del PSOE amb 14 escons i el 23 per cent dels vots.

En tercer lloc va quedar Esquerra Unida que va obtenir gairebé el 10 per cent dels vots i sis escons. A continuació es va situar Podem, que concorria per primera vegada en uns comicis amb cinc escons i gairebé el 8 per cent dels vots.

Per la seva banda, Unió Progrés i Democràcia (UPyD) va aconseguir el 6,50 per cent dels vots i quatre escons, seguida de Coalició per Europa, fórmula amb la qual es van presentar CDC, el PNB i Coalició Canària i Compromís per Galícia, que va obtenir 3 escons.

L'EPDD, la coalició en la qual va concórrer ERC va obtenir 2 escons i el 4,02 per cent dels vots. Els mateixos escons va aconseguir Ciutadans, encara que amb el 3,16 per cent dels vots.

Finalment va obtenir un escó la coalició Els Pobles Decideixen (LPD), en la qual es va integrar EH Bildu, igual que la coalició Primavera Europea.