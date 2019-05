Resultat eleccions municipals a Berga: segueix l'escrutini en directe

La comarca del Berguedà afronta les eleccions municipals del 26-M amb la mirada posada en la incertesa dels resultats a la ciutat de Berga. A Regió7 podràs seguir tota la informació electoral de la comarca a partir de les 21.00h.

Sis són les formacions que han presentat candidat a l'alcaldia de Berga. Montse Venturós opta a la reelecció i lidera la llista de la CUP després de complir el mig any d'inhabilitació. El seu gran rival és el jove candidat independent de l'antiga Convergència Jordi Sabata, que s'estrena en l'arena política local com a cap de llista del Junts per Berga (PdeCat) per recuperar el govern de la capital, durant anys un bastió inexpugnable que volen reconquerir amb un projecte amb cares i idees noves.

La resta de candidats i de partits parteixen des d'una segona línia. El tercer en la llista i que també pot ser important en la governabilitat de la ciutat de Berga és Oriol Camps, d'ERC. El PSC es presenta amb Abel Garcia, Joan Torres lidera la formació de Berga en Comú, el polèmic Joan Antoni López Noguera torna a encapçalar el PP i Juan José Olaya Ruiz es presenta per Ciutadans.