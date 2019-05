Resultats eleccions municipals a Catalunya

Comprova els resultats de les eleccions municipals i europees a Catalunya el 2019 que s'han celebrat el 26 de maig. Pots buscar els resultats de la teva localitat tant de les eleccions municipals com en les europees. Fes clic en aquest enllaç per veure els resultats en detall i el repartiment de regidors. També pots veure els gràfics amb totes les dades de l'escrutini.



L'exalcalde Ballart dona la sorpresa i guanya els comicis a Terrassa



L'exalcalde, Jordi Ballart, ha donat la gran sorpresa aquest vespre a Terrassa. Dos anys després de trencar el carnet dels socialistes, Ballart ha derrotat a la seva antiga formació, que ha governat a la ciutat des de fa 40 anys. La llista de Ballart, Tot per Terrassa, ha assolit el 10 dels 27 regidors. El PSC s'ha quedat amb set. Per la seva part, ERC ha obtingut cinc. També seran a l'Ajuntament Ciutadans i Junts, amb tres i dos edils respectivament. Terrassa en Comú, segona força fins ara, ha quedat fora.

ERC guanya les eleccions a Cervera amb 4 representants seguit per JxCat amb 3



Joan Santacana, candidat d'ERC a l'alcaldia de Cervera, ha guanyat les eleccions al municipi amb 4 regidors (30,29% i 1.160 vots). Amb el 100% escrutat, el segueixen JxCat, amb Ramon Augé com a candidat, amb 3 (19,63% i 752 vots). La CUP amb el 14,52% i 556 vots; SIF-FIC amb el 12,38% i 474 vots i el PSC amb 12,17% i 466 vots obtenen 2 regidors cadascun. Ramon Royes va aconseguir 4 regidors amb CiU al 2015 i tot i ser la força més votada no va saber fins pràcticament el mateix dia del Ple d'investidura si comptaria amb suficients suports per ser de nou el paer en cap de la capital de la Segarra.