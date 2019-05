Resultat eleccions municipals a Manresa: Aloy supera Junyent per només 11 vots

Un recompte cardíac culmina amb una victòria d'ERC per només el 0,03 % dels vots i un empat a 8 regidors amb Junts per Manresa. L'actual govern de Junyent i Aloy renova els seus 16 regidors i no s'albiren majories alternatives. El PSC guanya un regidor i la nova fórmula electoral de la CUP només li permet repetir. Ciutadans renova els seus dos representants i cap dels nous partits entra al ple, que ara queda reduït a cinc formacions.

La candidatura de Marc Aloy ha dominat els resultats durant la major part de la jornada, però Junyent ha remuntat i s'ha situat per davant a falta d'un 5% per escrutar. En un últim gir del guió, però, ERC ha acabat avançant Junts per Manresa.

En total, els republicans han obtingut 9.118 vots pels 9.107 de Junts per Manresa. Aquest resultats donen a tots dos partits el mateix número de regidors, vuit. El PSC, per la seva banda, ha quedat tercer, però ja a força distància: 4.741 vots i 4 regidors. Fem Manresa (coalició on s'integra la CUP) n'ha sumat 3.269 i 3 regidors i Ciutadans, 2.282 vots i 2 regidors. Manresa en Comú, PP, Primàries, Podemos i Vox queden fora de l'Ajuntament.

El PSC, la tercera força



El PSC es consolida com a tercera força a l'Ajuntament de Manresa amb quatre regidors. El candidat, Felip González, destacava en declaracions a aquest diari amb un 76% dels vots escrutats que "per ara la tendència és positiva, i encara falten els resultats dels barris on vam guanyar a les generals".

A quarts d'11 ja s'havien escrutat els resultats de Sant Pau, on els socialistes van obtenir la victòria el passat 28-A, però faltaven la Balconada, la Font dels Capellans i el Xup. Amb la seu del PSC encara buida, amb només quatre persones seguint l'escrutini per la televisió, González és al seu despatx amb el seu fill, que ha estat el cap de la campanya electoral dels socialistes a Manresa, comentant les noves dades que es van publicant a mesura que avança el recompte de vots i que auguren que el PSC podria quedar tercer, aquest cop per davant de Fem Manresa.

El 2015, la CUP (que ara es presenta sota la marca de Fem Manresa), va quedar tercera i socialistes quarts, per pocs vots de diferència. En concret, González, que repetia com a candidat pel PSC a Manresa, es va endur un total de 2.963 vots.

Manresa en Comú no entra a l'Ajuntament però assegura que continuarà fent feina des de fora



Manresa en Comú quedarà fora de l'Ajuntament, però la cap de llista, Ana Querol, assegura que continuaran treballant per a la ciutat des de fora. La candidata i els primers membres de la candidatura dels comuns a la capital del Bages han seguit l'escrutini a través dels mòbils i un ordinador portàtil des del bar Delorean, a la plaça Catalunya.

Tot i que a quarts d'11 només hi havia Querol i els tres següents de la llista (Víctor Prat, Laura Oliva i Gheorghe Marin Berchesan), poc a poc han anat arribant altres membres de la formació que estaven com a apoderats i interventors en alguns col·legis electorals de Manresa, on avui s'ha votat per a les municipals però també per a les europees. Els comuns no obtenen representació i queden com a sisena força, per darrere de Ciutadans i amb menys de mil vots.

Querol, però, es mostra satisfeta amb els resultats obtinguts i amb la feina feta: "Som un projecte molt nou i era una possibilitat que no entréssim. Però tenim clar el que volem per Manresa i continuarem treballant per aconseguir-ho, encara que sigui des de fora", assegura. Admet, però, que els ha perjudicat presentar-se per separat d'altres forces com Podem Manresa, amb qui hi ha hagut tensió durant la campanya: "Els números demostren que la gent hauria preferit una altra cosa, però tenim el convenciment que hem de buscar un espai comú", ha insistit Querol.