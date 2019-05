Un cop han tancat els col·legis electorals, a les 8 del vespre, arrenca l'escrutini de les eleccions municipals i europees d'aquest 26 de maig. A Manresa, la participació ha estat elevada i en aquest article t'informarem de com evoluciona la nit electoral. Un total de deu candidatures aspiren a encapçalar un Ajuntament que en els darrers quatre anys ha estat governat per Junts per Manresa i ERC. A Regió7 t'oferirem els resultats de les eleccions municipals a Manresa, al moment.