Abel Garcia diu que el PSC «hem aguantat» i conserva el regidor

El PSC ha aconseguit mantenir el seu regidor a Berga. Abel Garcia, l'alcaldable socialista va obtenir 745 vots, dos centenars més que el 2015. I va quedar-se a 39 vots d'obtenir un segon regidor.

Anit, Abel Garcia deia que «hem aguantat. Hem de ser realistes, sabem on juguem». Va voler donar les gràcies «als qui ho han fet possible i que són el magnific equip que hem pogut crear». El socialista deia que els resultats assolits ahir han d'esdevenir « la llavor per començar a repuntar de nou el que ha representat sempre el PSC, un partit de govern i d'estabilitat ». Abel Garcia es declarava «súper conetnt pel resultats, pel grup que hem fet ple de gent jove».

Tot i fer uan lectura positiva del resultat per haver augmentat el nombre de vots va dir que «em sap molt greu» no haver pogut obtenir més representació al consistori «crec que no s'ha fet justícia perquè realment ens ho mereixíem, hem fet una bona campanya». Abel Garcia va admetre que el resultat d'ahir «no és el que esperàvem».