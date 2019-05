Alternativa dona la sorpresa a Sant Joan però haurà de buscar aliats per governar

Alternativa per Sant Joan, el nou partit independent encapçalat per l'exregidor del PSC, Jordi Solernou, va d0nar ahir un cop d'efecte i es va imposar a les eleccions a Sant Joan de Vilatorrada, la primera vegada que se sotmetia a les urnes. Amb 5 dels 17 regidors del consistori va ser la força més votada desbancant Junts per Sant Joan, que en els dos darrers mandats ha governat en coalició amb ERC. Les dues formacions han obtingut 3 regidors cadascuna, el mateixos que el PSC, que ha estat la segona força.

D'aquesta manera, Junts per Sant Joan, la formació de l'alcalde Gil Ariso, ha passat de primera a quarta força amb 928 vots, perdent la meitat dels 6 regidors que tenia en aquest darrer mandat. L'altre soci de govern, ERC amb 981 vots ha mantingut els tres regidors que tenia. El PSC, un partit amb un important pes històric al municipi, ha escalat fins a la segona posició. Amb 1.021 vots mantindrà els tres regidors que tenia aquesta passada legislatura.

Per la seva banda, Compromís amb Sant Joan, amb Albert Marañón al capdavant, ha fet un retrocés i ha perdut 2 dels 4 regidor que tenia, després d'obtenir ahir un total de 698 vots. El Partit Popular ha perdut el regidor que tenia des del 2011, mentre que Ciutadans ha entrat al consistori de Sant Joan per primera vegada amb un representant.

D'aquesta manera, el panorama polític de l'Ajuntament de Sant Joan queda molt fragmentat i faran falta acords per poder governar. L'alcaldable d'Alternativa per Sant Joan, Jordi Solernou, la formació més votada, es mostrava ahir a la nit després de conèixer els resultats satisfet i alhora sorprès. «No ens ho esperàvem i ha estat una grata sorpresa», assegurava. Solernou va afirmar que ahir volien «gaudir del moment» i que no volien «prendre cap decisió en calent» sobre la possibilitat de formar govern i va assegurar que seria a partir d'avui quan s'asseurien a pensar-hi.

L'alcaldable de la formació, que ahir va concórrer per primer cop a les municipals, atribuïda l'èxit dels resultats a la «bona feina» feta per l'equip. «Crec que hem treballat bé, hem fet un equip plural i un programa real, tocant de peus a terra, que és el vol la ciutadania», assegurava, i definia la seva formació com «una llista municipalista» i «un partit de poble».

La victòria a les eleccions d'ahir suposarà el retorn de Solernou a l'Ajuntament de Sant Joan, que ja acumula sis anys d'experiència com a regidor vinculat al PSC, sota el mandat de l'històric Ezequiel Martínez, del 2003 fins al 2009. Durant aquest període va ser segon tinent d'alcalde i responsable de les àrees de Seguretat Ciutadana, Infància i Joventut, Festes, Esports, Promoció Econòmica, i Ensenyament, entre altres.

Amb una composició del ple tan fragmentava com la que han deixat les eleccions d'ahir, ara caldrà veure com s'articula el govern de Sant Joan de Vilatorrada i quines són les aliances que es poden establir.