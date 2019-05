AraMoià referma el seu lideratge, però perd pistonada i la majoria absoluta

Les eleccions d'ahir van tornar a situar els republicans d'AraMoià, liderats per l'actual alcalde, Dionís Guiteras, com la força més votada, però amb 314 vots menys que ara fa quatre anys, que li fan perdre la folgada majoria absoluta que havia aconseguit el 2015, i passa de deu a sis regidors. Aquests resultats obren la porta a la necessitat de pactes si es vol un govern de majories en un consistori que passarà de l'actual bicefàl a una composició de quatre partits, amb l'entrada per primer cop de la CUP i el retorn del PSC, que fa quatre anys no va presentar candidatura.

Amb el 46,2 % dels vots, AraMoià revalida la seva victòria al municipi per tercer mandat consecutiu, i sempre amb Guiteras al capdavant, però després de quatre anys d'un govern còmode i en solitari, amb deu regidors en un Ajuntament de tretze, el partit torna ara a la situació del 2011, en què també tenia sis regidors.



Junts per Moià creix

AraMoià dobla el pes relatiu del seu seguidor immediat, Junts per Moià, que liderava per primer cop l'actual regidora Maria Tarter. La formació convergent ha estat aquest mandat l'únic partit a l'oposició, i n'ha tret rendiment amb una millora dels resultats respecte a les eleccions del 2015, tenint en compte que pràcticament ha doblat el número de vots i ha aconseguit sumar fins a quatre regidors, un més que els que tenia fins ara.

Part del vot independentista en aquestes municipals ha optat per Capgirem Moià, la formació vinculada a la CUP i liderada per Basharat Changue, que es presentava per primera vegada als comicis i ha aconseguit dos representants amb el 14 % dels vots, la meitat que Junts per Moià. El PSC també ha aconseguit un regidor, que ocuparà Susana Tapia, que també s'estrenava com a candidata coincidint amb el retorn dels socialistes a les municipals, tenint en compte que el 2015 no van presentar llista després dels mals resultats del 2011, en què el partit no va aconseguir representació. Aquesta vegada el PSC ha recuperat el regidor que acostumava a tenir en aquest Ajuntament (entre el 1987 i el 2007 sempre havia aconseguit un únic representant, tret del 1991, que es va quedar sense), i que els darrers anys havia recaigut en la figura d'Enric Terencio, que ara anava de número dos, però ha quedat fora del consistori.



Un escenari obert

Amb sis regidors, AraMoià torna a la posició que tenia el 2011, però difícilment voldrà repetir ara l'experiència fallida d'un govern d'unitat que en aquell moment va formar amb els altres dos partits amb representació que hi havia a l'Ajuntament. Es va provar aquesta fórmula en un moment econòmicament molt delicat per l'elevat deute municipal, però va fracassar i la unitat va durar pocs mesos. Ara les circumstàncies són diferents, i els resultats d'ahir deixen la porta oberta a qualsevol possibilitat de pacte liderat per AraMoià, que en tindria prou fins i tot pactant amb el PSC.

En un tuit poc després de conèixer els resultats definitius, AraMoià manifestava ahir la voluntat «d'assolir consensos per treballar per Moià».