El Bloc Olesà perd suports però pot mantenir l'alcaldia

El Bloc Olesà guanya per tercera vegada consecutiva a les eleccions a Olesa, però perd la majoria absoluta que tenia. Baixa de 12 regidors a 8. Amb tot, els resultats globals apunten que el cap de llista del Bloc, Miquel Riera, serà el proper alcalde de la vila. El descens del Bloc Olesà entrava dins de les previsions de la candidatura, tot i que perdre quatre regidories és un toc d'alerta important a la formació que ha dominat l'Ajuntament en els darrers 8 anys.

Miquel Riera té tots els números per ser alcalde, entre altres coses, perquè la suma de la resta de forces és pràcticament inviable. I anit, en declaracions a Ràdio Olesa, el segon partit en número de vots, el PSC, anunciava que no comptava fer un pacte de govern. El cap de llista socialista, Fernando Vicente, va aconseguir millorar notablement el resultat de fa 4 anys, de 2 a 4 regidors, però «de moment no preveiem fer pacte» per governar Olesa.

Es podria donar el cas que el Bloc Olesà governés en minoria, de fet, en la primera experiència de govern ja ho va fer. Però també pot trobar algun altre soci. ERC no tancava la porta a pactar. Els republicans tenien 2 regidors i en passen a tenir 3. El creixement és discret. Martí Fortuny, cap de llista d'ERC, indicava ahir que la solució a la governabilitat «està per veure».

I el mateix Miquel Riera, que en l'últim govern ha estat regidor d'obres, mostrava anit «la satisfacció per poder revalidar la majoria i poder ser alcalde d'Olesa», sense comprometre's en temes de pactes. Els últims dos alcaldes a l'Ajuntament per part del Bloc Olesà es van comprometre a ser-ho només durant quatre anys. El Bloc permet que ho puguin ser fins a 8 anys, però cada candidat a l'alcaldia pren el compromís a l'inici del seu mandat.

Riera, que acumula l'experiència d'haver estat al govern, també és fill d'un dels fundadors del Bloc, Joan Riera.